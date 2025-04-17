تفاصيل إصابة مبابي.. هل سيغيب عن الكلاسيكو ضد برشلونة؟

وكانت إصابة مبابي
قد وقعت في الدقيقة (75) من المباراة، عندما خاض صراعًا على الكرة مع لاعب أرسنال ديكلان رايس
، مما أدى إلى تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن.
ونتيجة للألم الشديد، لم يتمكن مبابي من مواصلة اللعب، فتم استبداله على الفور بزميله في الفريق، إبراهيم دياز
، ورغم تلقيه الإسعافات الأولية، غادر مبابي الملعب وهو يعرج بوضوح، مما زاد من المخاوف حول خطورة إصابته.
إصابة مبابي تثير القلق في ريال مدريد قبل نهائي كأس الملك
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الإسبانية
أن التوقعات الأولية تشير إلى أن مبابي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، دون الكشف عن مدى خطورة الإصابة.
وتأتي إصابة مبابي في وقتٍ حساسٍ للنادي الملكي
، حيث تنتظر الفريق مباراة هامة للغاية ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا
.
وفي سياق آخر، ذكرت إذاعة "كوبي
" الإسبانية أن وجود كيليان مبابي
في مباراة الكلاسيكو
ضد برشلونة في نهائي كأس الملك
قد يكون ممكنًا، ولكن سيخضع لفحوص طبية لتحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه، وكذلك مدى قدرته على المشاركة في النهائي.
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة وريال مدريد
في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 26 أبريل/نيسان على ملعب "لا كارتوخا" على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ولكن قبل ذلك، يلاقي ريال مدريد أتلتيك بيلباو، بالجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإسباني
، في ملعب "سانتياغو برنابيو، وذلك يوم 20 أبريل 2025، ثم يواجه خيتافي في 23 أبريل 2025.
ماذا قدّم كيليان مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم؟
خلال موسم 2024-2025، لعب كيليان مبابي مع ريال مدريد 48 مباراة في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، مما جعله أحد أبرز الهدافين في الفريق، بالإضافة إلى ذلك، قدّم 4 تمريرات حاسمة.