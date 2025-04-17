تفاصيل إصابة مبابي.. هل سيغيب عن الكلاسيكو ضد برشلونة؟

وكانت إصابة قد وقعت في الدقيقة (75) من المباراة، عندما خاض صراعًا على الكرة مع لاعب ، مما أدى إلى تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن.ونتيجة للألم الشديد، لم يتمكن مبابي من مواصلة اللعب، فتم استبداله على الفور بزميله في الفريق، ، ورغم تلقيه الإسعافات الأولية، غادر مبابي الملعب وهو يعرج بوضوح، مما زاد من المخاوف حول خطورة إصابته.وأوضحت صحيفة " " أن التوقعات الأولية تشير إلى أن مبابي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، دون الكشف عن مدى خطورة الإصابة.وتأتي إصابة مبابي في وقتٍ حساسٍ للنادي ، حيث تنتظر الفريق مباراة هامة للغاية ضد برشلونة في نهائي .وفي سياق آخر، ذكرت إذاعة " " الإسبانية أن وجود في مباراة ضد برشلونة في نهائي قد يكون ممكنًا، ولكن سيخضع لفحوص طبية لتحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه، وكذلك مدى قدرته على المشاركة في النهائي.ومن المقرر أن يلتقي برشلونة وريال في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 26 أبريل/نيسان على ملعب "لا كارتوخا" على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.ولكن قبل ذلك، يلاقي ريال مدريد أتلتيك بيلباو، بالجولة الثانية والثلاثين في ، في ملعب "سانتياغو برنابيو، وذلك يوم 20 أبريل 2025، ثم يواجه خيتافي في 23 أبريل 2025.خلال موسم 2024-2025، لعب كيليان مبابي مع ريال مدريد 48 مباراة في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، مما جعله أحد أبرز الهدافين في الفريق، بالإضافة إلى ذلك، قدّم 4 تمريرات حاسمة.