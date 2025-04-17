"فيفا" يؤكد استلام طلب العراق بشأن مباراة الأردن ويعلن بدء دراسته رسمياً

الاتحاد ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رد الموقّع من قبل رئيس السيد أميركو إسبالارغاس، جاء فيه أن الطلب قيد الدراسة حالياً من قبل الجهات القضائية المختصة في الفيفا، وأن سيقوم بإبلاغ بأي مستجدات أو قرارات يتم اتخاذها في الوقت المناسب.ويأتي هذا التطور – بحسب البيان - بعد أن كان الاتحاد العراقي قد رفع شكوى رسمية تتضمن تسجيلات موثقة وشهادات حول شعارات مسيئة وهتافات سياسية وعنصرية شهدتها مباريات سابقة في التصفيات، مطالباً باتخاذ إجراءات تحفظية لضمان بيئة آمنة وعادلة للمنتخب الوطني خلال المباراة المرتقبة.ويؤكد الاتحاد العراقي استمراره في متابعة الطلب بشكل رسمي وقانوني، انسجاماً مع مبادئ العدالة الرياضية ولوائح الفيفا المتعلقة بالتمييز والانضباط، وفقا للبيان.