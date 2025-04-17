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"فيفا" يؤكد استلام طلب العراق بشأن مباراة الأردن ويعلن بدء دراسته رسمياً

رياضة

2025-04-17 | 05:34
&quot;فيفا&quot; يؤكد استلام طلب العراق بشأن مباراة الأردن ويعلن بدء دراسته رسمياً
5,859 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، رداً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يؤكد فيه استلام الطلب العاجل المقدم من الاتحاد العراقي والمتعلق باتخاذ تدابير تحفظية قبل إقامة المباراة رقم 10 أمام منتخب الأردن، والمقررة في 10 حزيران / يونيو 2025 ضمن تصفيات كأس العالمآسيا.

الاتحاد ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رد الفيفا الموقّع من قبل رئيس لجنة الانضباط السيد أميركو إسبالارغاس، جاء فيه أن الطلب قيد الدراسة حالياً من قبل الجهات القضائية المختصة في الفيفا، وأن الاتحاد الدولي سيقوم بإبلاغ الاتحاد العراقي بأي مستجدات أو قرارات يتم اتخاذها في الوقت المناسب.

ويأتي هذا التطور – بحسب البيان - بعد أن كان الاتحاد العراقي قد رفع شكوى رسمية تتضمن تسجيلات موثقة وشهادات حول شعارات مسيئة وهتافات سياسية وعنصرية شهدتها مباريات سابقة في التصفيات، مطالباً باتخاذ إجراءات تحفظية لضمان بيئة آمنة وعادلة للمنتخب الوطني خلال المباراة المرتقبة.

ويؤكد الاتحاد العراقي استمراره في متابعة الطلب بشكل رسمي وقانوني، انسجاماً مع مبادئ العدالة الرياضية ولوائح الفيفا المتعلقة بالتمييز والانضباط، وفقا للبيان.
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الفيفا يؤكد استلام

طلب العراق بشأن مباراة الأردن

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