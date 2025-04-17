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بعد الانتكاسة الأوروبية.. ريال مدريد يحدد قائمة الراحلين
رياضة
2025-04-17 | 06:21
1,314 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
نصبت هزيمة
أرسنال
الكارثية في دوري أبطال أوروبا، "مقصلة" الإطاحة للعديد من اللاعبين في صفوف
نادي ريال مدريد
، بعد أن ودع الفريق
الملكي
أول البطولات هذا الموسم.
وتعرض
ريال مدريد
، إلى هزيمة مؤلمة في ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" أمام
أرسنال
بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ليودع البطولة بالخسارة بمجموع المباراتين 5-1 .
وبات الفريق
الملكي
ينافس على لقبين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب
الدوري الإسباني لكرة القدم
وبفارق 4 نقاط عن المتصدر
نادي برشلونة
، في حين وصل لنهائي
كأس ملك إسبانيا
في مواجهة الغريم
النادي الكتالوني
.
5 لاعبين على أعتاب الرحيل عن ريال
مدريد
لقد ترك الخروج أمام أرسنال جرحًا عميقًا في ريال مدريد وأطلق جرس الإنذار في
القيادة العليا
للنادي الأبيض، حيث بدأت الإدارة بالفعل في رسم خطة تتضمن تطهير غرفة تبديل الملابس بشكل كامل.
ووفقاً لشبكة "fichajes"
الإسبانية
، فإن إدارة
نادي ريال مدريد
برئاسة
فلورنتينو بيريز
قررت الإطاحة بخمسة لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم التشكيلة بلاعبين جدد.
ويعتبر فران غارسيا الراحل الأول عن صفوف "الميرينغي"، فرغم الفرص التي سنحت له، فشل في ترسيخ مكانه كخيار موثوق به في مركز الظهير الأيسر، حتى في غياب فيرلاند
ميندي
، وقد أثار أداؤه عدة تساؤلات مما يضعه على منحدر الخروج.
كما أن
ديفيد
ألابا ليس مدرجًا أيضًا في خطط المشروع الجديد، فالإصابات منعته من الاستمرارية، وعندما كان في الملعب كان مستواه بعيداً عما أظهره في مواسمه مع
بايرن
، حيث يؤدي افتقاره للكفاءة البدنية وضعف أدائه إلى إجبار النادي على البحث عن حلول أخرى لقلب الدفاع.
الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي جاء كرهان قوي لتعزيز خط الوسط، لم يعط الجودة المطلوبة منه في اللحظات الحاسمة، وقد كان تأثيره محدودا ولم ينجح في الإقناع كقطعة رئيسية في صفوف الملكي، بينما لم يظهر
لوكاس
فاسكيز، الذي يستخدم بديلا في عدة مراكز بالمستوى المطلوب للتنافس على أعلى مستوى أوروبي.
وأخيرا، يبدو أن الشاب التركي الواعد أردا غولر الذي لم يحصل على المساحة أو الفرصة الكاملة محكوم عليه بالرحيل على الأقل على سبيل الإعارة؛ حيث كان تأثيره ضئيلاً، وفي نادٍ مثل ريال مدريد، لا يوجد وقت للانتظار لفترة طويلة.
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