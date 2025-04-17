بعد الانتكاسة الأوروبية.. ريال مدريد يحدد قائمة الراحلين

– رياضة



نصبت هزيمة الكارثية في دوري أبطال أوروبا، "مقصلة" الإطاحة للعديد من اللاعبين في صفوف ، بعد أن ودع الفريق أول البطولات هذا الموسم.







وبات الفريق ينافس على لقبين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب وبفارق 4 نقاط عن المتصدر ، في حين وصل لنهائي في مواجهة الغريم .



5 لاعبين على أعتاب الرحيل عن ريال

لقد ترك الخروج أمام أرسنال جرحًا عميقًا في ريال مدريد وأطلق جرس الإنذار في للنادي الأبيض، حيث بدأت الإدارة بالفعل في رسم خطة تتضمن تطهير غرفة تبديل الملابس بشكل كامل.



ووفقاً لشبكة "fichajes" ، فإن إدارة برئاسة قررت الإطاحة بخمسة لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم التشكيلة بلاعبين جدد.



ويعتبر فران غارسيا الراحل الأول عن صفوف "الميرينغي"، فرغم الفرص التي سنحت له، فشل في ترسيخ مكانه كخيار موثوق به في مركز الظهير الأيسر، حتى في غياب فيرلاند ، وقد أثار أداؤه عدة تساؤلات مما يضعه على منحدر الخروج. وتعرض ، إلى هزيمة مؤلمة في ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" أمام بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ليودع البطولة بالخسارة بمجموع المباراتين 5-1 .وبات الفريق ينافس على لقبين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب وبفارق 4 نقاط عن المتصدر ، في حين وصل لنهائي في مواجهة الغريم .لقد ترك الخروج أمام أرسنال جرحًا عميقًا في ريال مدريد وأطلق جرس الإنذار في للنادي الأبيض، حيث بدأت الإدارة بالفعل في رسم خطة تتضمن تطهير غرفة تبديل الملابس بشكل كامل.ووفقاً لشبكة "fichajes" ، فإن إدارة برئاسة قررت الإطاحة بخمسة لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم التشكيلة بلاعبين جدد.ويعتبر فران غارسيا الراحل الأول عن صفوف "الميرينغي"، فرغم الفرص التي سنحت له، فشل في ترسيخ مكانه كخيار موثوق به في مركز الظهير الأيسر، حتى في غياب فيرلاند ، وقد أثار أداؤه عدة تساؤلات مما يضعه على منحدر الخروج.

كما أن ألابا ليس مدرجًا أيضًا في خطط المشروع الجديد، فالإصابات منعته من الاستمرارية، وعندما كان في الملعب كان مستواه بعيداً عما أظهره في مواسمه مع ، حيث يؤدي افتقاره للكفاءة البدنية وضعف أدائه إلى إجبار النادي على البحث عن حلول أخرى لقلب الدفاع.



الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي جاء كرهان قوي لتعزيز خط الوسط، لم يعط الجودة المطلوبة منه في اللحظات الحاسمة، وقد كان تأثيره محدودا ولم ينجح في الإقناع كقطعة رئيسية في صفوف الملكي، بينما لم يظهر فاسكيز، الذي يستخدم بديلا في عدة مراكز بالمستوى المطلوب للتنافس على أعلى مستوى أوروبي.



وأخيرا، يبدو أن الشاب التركي الواعد أردا غولر الذي لم يحصل على المساحة أو الفرصة الكاملة محكوم عليه بالرحيل على الأقل على سبيل الإعارة؛ حيث كان تأثيره ضئيلاً، وفي نادٍ مثل ريال مدريد، لا يوجد وقت للانتظار لفترة طويلة.