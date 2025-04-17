الاتحاد يوقع عقوبة إدارية بحق مدرب دهوك وتغريم النادي 25 مليون دينار

وأشارت ، عبر بيان رسمي اليوم إلى أنها اجتمعت لمناقشة الأحداث التي جرت في مباراة فريقي وزاخو بناء على تقرير مشرف المباراة، والتحقق من الفيديوهات المنسوبة إلى مدرب وجماهير في المواجهة التي جرت بتاريخ 30 مارس/أذار الماضي لحساب الجولة 25، والتي انتهت لصالح دهوك (1-0).ونوهت لجنة الانضباط إلى أنها شاهدت الفيديو الخاص بالمدرب وقيامه بحركة بيده غير لائقة وبعيدة عن الروح الرياضية، وشوهد يحمل سيجارا في الملعب، وهذا مخالف للوائح وتعليمات .كما شاهدت اللجنة الفيديو الخاص بكابو نادي دهوك مع مساعديه، وهم كل من (هاوكار سليم - - محمد)، وقيامهم بحركات غير أخلاقية وتجاوزات على جماهير .وأتمت اللجنة بيانها بالتنويه إلى حرمان كابو نادي دهوك مع مساعديه من دخول الملاعب لمدة (6 أشهر).