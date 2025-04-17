ترامب يهدد خطط الفيفا بشأن قرعة كأس العالم 2026.. ما القصة؟

إذ بات من المتوقع أن يتسبب الرئيس الأمريكي في إحداث تغييرات بخطط " " المتعلقة بقرعة 2026.ومن المقرر أن تستضيف ، وكندا، والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 خلال صيف العام المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.ووفق الجدول، تقام قرعة المسابقة في خلال شهر المقبل، قبل ستة أشهر من انطلاق البطولة.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دخل " " في محادثات متقدمة لاستضافة القرعة بمدينة لاس الأمريكية، التي سبق وأن احتضنت قرعة نسخة 1994.وتجري مفاوضات مع عدة أماكن فاخرة في المدينة السياحية، وسط رغبة قوية من المسؤولين التنفيذيين في المدن المضيفة لدعم لاس فيغاس لاستضافة الحدث، بغية جذب الشركاء التجاريين المحتملين.وطرح "الفيفا" عدة مواقع لاستضافة الحفل، أبرزها صالة "إم جي إم غراند غاردن أرينا"، التي تتسع لنحو 17 ألف متفرج، إلى جانب خيارات أخرى.ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن "الفيفا" قد يضطر إلى تغيير خططه ونقل الحفل إلى ، في موقع أقرب للرئيس .الخيارات المتاحة تتراوح بين تنظيم حدث مبسط داخل ، أو اختيار مواقع أخرى مناسبة في العاصمة.يذكر أن ستستضيف نحو 75% من مباريات مونديال 2026، فيما ستقام المباريات المتبقية في كندا والمكسيك.