خرج باكيا من الملعب.. إصابة وانتكاسة جديدة في مسيرة نيمار

وتعرض (33 عاما) لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة في تصفيات ضد في أكتوبر 2023، وواجه صعوبة في استعادة لياقته الكاملة، على الرغم من أنه كوفئ على مستواه مؤخرا في بالاستدعاء لتشكيلة في مارس الماضي.لكنه اضطر للغياب عن تشكيلة البرازيل بسبب إصابة عضلية، وأصبحت الأمور أسوأ بكثير عندما خرج من المباراة في الدقيقة 34 وهو يمسك بفخذه الأيسر.وقال سيزار سامبايو مدرب سانتوس للصحفيين: لا يزال من المبكر جدا إعطاء إجابة قاطعة، فليس لدينا تشخيص بعد. إنها خسارة فادحة في مباراة سارت فيها كل خططنا كما أردنا، هذا كل شيء، والآن علينا حقا أن ندعو ألا يكون هذا شيئا يبقيه خارج الملاعب لفترة طويلة.