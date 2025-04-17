رغم الاداء الانفجاري.. برشلونة يتذيل ترشيحات الفوز بدوري أبطال أوروبا

وتأهل للدور قبل النهائي لأول مرة منذ عام 2019 وذلك بعد فوزه على بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.وسيلعب الفريق الكتالوني ضد إنتر وصيف نسخة 2023 في الدور قبل النهائي، والذي أطاح بالعملاق الألماني (4-3) في مجموع المباراتين.وتجمع المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين آرسنال الإنجليزي ضد الفرنسي.وصعد آرسنال بالفوز ذهابا وإيابا على حامل اللقب بنتيجة 3-0 و2-1، بينما تأهل على حساب بالفوز 3-1 ذهابا والخسارة 2-3 إيابا.وبعد انتهاء منافسات دور الثمانية يتصدر ترشيحات الفوز باللقب بنسبة 28.7% وفقا لتقديرات شبكة "أوبتا"، يليه إنتر بنسبة 25.5%.ويحل بي إس جي ثالثا في قائمة ترشيحات أوبتا بنسبة 24%، ويتذيل البارسا الترشيحات بنسبة 21.8%.ويبقى برشلونة الأكثر تتويجا بالكأس ذات الأذنين بين أندية المربع هذا الموسم برصيد 5 ألقاب مقابل 3 ألقاب لإنتر ميلان، بينما لم يسبق لآرسنال وباريس سان الفوز باللقب.