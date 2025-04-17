رغم الاداء الانفجاري.. برشلونة يتذيل ترشيحات الفوز بدوري أبطال أوروبا

وتأهل البارسا
للدور قبل النهائي لأول مرة منذ عام 2019 وذلك بعد فوزه على بوروسيا دورتموند
بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.
وسيلعب الفريق الكتالوني ضد إنتر ميلان الإيطالي
وصيف نسخة 2023 في الدور قبل النهائي، والذي أطاح بالعملاق الألماني بايرن ميونخ
(4-3) في مجموع المباراتين.
وتجمع المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين آرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان
الفرنسي.
وصعد آرسنال بالفوز ذهابا وإيابا على ريال مدريد
حامل اللقب بنتيجة 3-0 و2-1، بينما تأهل سان جيرمان
على حساب أستون فيلا
بالفوز 3-1 ذهابا والخسارة 2-3 إيابا.
وبعد انتهاء منافسات دور الثمانية يتصدر أرسنال
ترشيحات الفوز باللقب بنسبة 28.7% وفقا لتقديرات شبكة "أوبتا"، يليه إنتر ميلان
بنسبة 25.5%.
ويحل بي إس جي ثالثا في قائمة ترشيحات أوبتا بنسبة 24%، ويتذيل البارسا الترشيحات بنسبة 21.8%.
ويبقى برشلونة الأكثر تتويجا بالكأس ذات الأذنين بين أندية المربع الذهبي
هذا الموسم برصيد 5 ألقاب مقابل 3 ألقاب لإنتر ميلان، بينما لم يسبق لآرسنال وباريس سان جيرمان
الفوز باللقب.