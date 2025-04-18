استكمال الجولة 28 من "دوري النجوم".. مباراتان في بغداد والبصرة اليوم

ويلعب صاحب المركز العاشر برصيد (37) نقطة في الساعة الخامسة مساءً على أمام الذي يحل في المركز الخامس عشر وفي جعبته (34) نقطة.ويحل صاحب المركز السابع برصيد (42) في الساعة السابعة والنصف ضيفاً على الذي يحل في المركز السابع عشر برصيد (23) نقطة في .وتختتم مباريات الجولة يوم غدٍ السبت بلقاء يجمع والحدود.