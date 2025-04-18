فليك يهاجم "الليغا" قبل موقعة الانتر: هذا لا يحدث الا بإسبانيا

أعرب الألماني ، لبرشلونة، عن غضبه الشديد من جدول مباريات قبل موقعة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وانتقد وضع مباراة فريقه أمام بلد في توقيت متأخر، قبل أيام قليلة من مواجهة إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 6 مايو/أيار المقبل.

وستُقام مواجهة برشلونة وبلد الوليد يوم السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المكرمة، وذلك قبل 3 أيام فقط من إنتر يوم الثلاثاء في ميلانو.

وأثار ذلك الأمر أثار استياء فليك، حيث وجّه في المؤتمر الصحفي قبل لقاء انتقادات لاذعة لمنظمي ، بسبب ما وصفه بـ"عدم حماية الفرق التي تمثل إسبانيا أوروبياً".

وقال فليك: "لقد فعلوها مجدداً، سنصل إلى ميلانو في الرابعة فجراً، وهذا ما حدث من قبل بين مباراتي ليغانيس ودورتموند، لا أفهم كيف يمكن أن تُوضع مباراة خارج أرضنا بهذا التوقيت قبل لقاء حاسم أوروبي".

وأضاف: "بصراحة، أعتقد أنها مزحة، لماذا لا يمكنهم جدولة مباراة خارجية في الرابعة أو السادسة مساءً كما يحدث عندما نلعب على أرضنا؟ المسؤولون لا يريدون حتى مناقشة الأمر، لم أر مثل هذا في أي مكان، إلا في الدوري الإسباني".

وأكد فليك أن تصريحاته ليست مبررًا مسبقًا لأي نتيجة، قائلا: "هذا ليس عذرًا، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لكنها حقيقة تؤثر على اللاعبين، الراحة مهمة جدًا، وفي بلادن أخرى يتم الاعتناء بالفرق الأوروبية، أما هنا فلا".

واختتم مدرب برشلونة حديثه برسالة غير مباشرة لرابطة : "وجودنا في نصف النهائي أمر جيد للدوري الإسباني، ستحصل إسبانيا على مقعد خامس في دوري أبطال أوروبا، بفضل أدائنا، لكن من المحزن أنهم لا يدعموننا كما تفعل الدوريات الأخرى مع فرقها".