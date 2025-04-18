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فليك يهاجم "الليغا" قبل موقعة الانتر: هذا لا يحدث الا بإسبانيا
رياضة
2025-04-18 | 11:34
992 شوهد
أعرب الألماني
هانز فليك
،
المدير الفني
لبرشلونة، عن غضبه الشديد من جدول مباريات
الدوري الإسباني
قبل موقعة إنتر
ميلان
في دوري أبطال أوروبا.
وانتقد
هانز فليك
وضع مباراة فريقه أمام بلد
الوليد
في توقيت متأخر، قبل أيام قليلة من مواجهة إنتر
ميلان
في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 6 مايو/أيار المقبل.
وستُقام مواجهة برشلونة وبلد الوليد يوم السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت
مكة
المكرمة، وذلك قبل 3 أيام فقط من
ملاقاة
إنتر يوم الثلاثاء في ميلانو.
وأثار ذلك الأمر أثار استياء فليك، حيث وجّه في المؤتمر الصحفي قبل لقاء
سيلتا فيغو
انتقادات لاذعة لمنظمي
الدوري الإسباني
، بسبب ما وصفه بـ"عدم حماية الفرق التي تمثل إسبانيا أوروبياً".
وقال فليك: "لقد فعلوها مجدداً، سنصل إلى ميلانو في الرابعة فجراً، وهذا ما حدث من قبل بين مباراتي ليغانيس ودورتموند، لا أفهم كيف يمكن أن تُوضع مباراة خارج أرضنا بهذا التوقيت قبل لقاء حاسم أوروبي".
وأضاف: "بصراحة، أعتقد أنها مزحة، لماذا لا يمكنهم جدولة مباراة خارجية في الرابعة أو السادسة مساءً كما يحدث عندما نلعب على أرضنا؟ المسؤولون لا يريدون حتى مناقشة الأمر، لم أر مثل هذا في أي مكان، إلا في الدوري الإسباني".
وأكد فليك أن تصريحاته ليست مبررًا مسبقًا لأي نتيجة، قائلا: "هذا ليس عذرًا، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لكنها حقيقة تؤثر على اللاعبين، الراحة مهمة جدًا، وفي بلادن أخرى يتم الاعتناء بالفرق الأوروبية، أما هنا فلا".
واختتم مدرب برشلونة حديثه برسالة غير مباشرة لرابطة
الليغا
: "وجودنا في نصف النهائي أمر جيد للدوري الإسباني، ستحصل إسبانيا على مقعد خامس في دوري أبطال أوروبا، بفضل أدائنا، لكن من المحزن أنهم لا يدعموننا كما تفعل الدوريات الأخرى مع فرقها".
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