تفاصيل جديدة عن الشكوى ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم

– رياضة



يواجه تحديًا جديدًا، يتمثل بإمكانية عقد اجتماع وسط صراعات وغيابات متوقعة لعدد من ممثلي الهيئة، بسبب الانقسامات في الاتحاد بالتزامن مع تراجع المنتخب العراقي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في وكندا والمكسيك.





وقال القانوني وليد محمد، إن اجتماع للاتحاد العراقي لكرة القدم سيعقد، حتى لو لم يحصّل النصاب القانوني بحضور (أكثر من 50%)، بموجب المادة 28/2 من النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، شريطة الانتظار بفارق زمني معين على أن لا يزيد عن 24 ساعة وبجدول الأعمال ذاته، لذلك سينعقد الاجتماع اليوم بحصول أو عدم حصول النصاب القانوني (المادة 28 الفقرتان 2 و3 من النظام الأساسي)".



وأضاف: "من مصلحة الهيئة العامة الحضور دفاعًا عن مصالحها، لأن الانعقاد الثاني (بعد ساعتين فقط مثلا من عدم تحقق النصاب القانوني) سينعقد ولو بحضور 3 أعضاء فقط، وما هو مؤكد أن سينجز دورته الانتخابية الكاملة إلى سبتمبر/ أيلول القادم، وهناك الكثير من الأمور القانونية في الاتحاد تتعرض للتضليل، ويجب على الشارع الرياضي عدم تصديقها والاتحاد ماض بعمله".



الشكوى ضد الاتحاد العراقي سترد بنسبة 90%

وأكمل: "أي أمر ولائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بمنع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لن يصدر في الوقت الحالي، وكذلك فإن شكوى عضوي الاتحاد كوفند عبد الخالق وغالب الزاملي سترد شكلًا بنسبة 90%، أما لو كانت هناك خروقات مالية وحتى جنائية، فهذا من شأن الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة ومحاكم التحقيق، وإن المسؤولية هنا تضامنية، بمعنى لن ينجو أي عضو في اللجنة التنفيذية (المكتب التنفيذي) من المساءلة القانونية". وتقدم عضوا الاتحاد كوفند وغالب بشكوى رسمية لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي في ، تتضمن وجود خروق قانونية بعمل ، بحسب تصريح العضوين.وقال القانوني وليد محمد، إن اجتماع للاتحاد العراقي لكرة القدم سيعقد، حتى لو لم يحصّل النصاب القانوني بحضور (أكثر من 50%)، بموجب المادة 28/2 من النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، شريطة الانتظار بفارق زمني معين على أن لا يزيد عن 24 ساعة وبجدول الأعمال ذاته، لذلك سينعقد الاجتماع اليوم بحصول أو عدم حصول النصاب القانوني (المادة 28 الفقرتان 2 و3 من النظام الأساسي)".وأضاف: "من مصلحة الهيئة العامة الحضور دفاعًا عن مصالحها، لأن الانعقاد الثاني (بعد ساعتين فقط مثلا من عدم تحقق النصاب القانوني) سينعقد ولو بحضور 3 أعضاء فقط، وما هو مؤكد أن سينجز دورته الانتخابية الكاملة إلى سبتمبر/ أيلول القادم، وهناك الكثير من الأمور القانونية في الاتحاد تتعرض للتضليل، ويجب على الشارع الرياضي عدم تصديقها والاتحاد ماض بعمله".وأكمل: "أي أمر ولائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بمنع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لن يصدر في الوقت الحالي، وكذلك فإن شكوى عضوي الاتحاد كوفند عبد الخالق وغالب الزاملي سترد شكلًا بنسبة 90%، أما لو كانت هناك خروقات مالية وحتى جنائية، فهذا من شأن الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة ومحاكم التحقيق، وإن المسؤولية هنا تضامنية، بمعنى لن ينجو أي عضو في اللجنة التنفيذية (المكتب التنفيذي) من المساءلة القانونية".