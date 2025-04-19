برشلونة يرعى انقلاباً في الكرة الذهبية

وينتظر أن يعلن في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل عن الفائز بجائزة لأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".تصدّر ثلاثي برشلونة، ، وروبرت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.جاء ذلك بعد تصدّر لترتيب ، وفوزه بكأس السوبر الإسباني، ووصوله إلى نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.رافينيا يحتل الصدارة حالياً كونه سجل 28 هدفاً وصنع 22 في 48 مباراة، يليه يامال بتسجيله 14 هدفاًوصناعته 21 في 45 مباراة، ثم ليفاندوفسكي بتسجيله 40 هدفاً وصناعته 3 في 47 مباراة.جاء ، نجم ، رابعاً بعد فوز الفريق العاصمي بالدوري الفرنسي والسوبر المحلي، وتأهله إلى نهائي ، ونصف نهائي دوري الأبطال.وحدث تراجع كبير لاثنين من أبرز اللاعبين المتنافسين على الجائزة، إذ حلّ خامساً، وكيليان سادساً.يذكر أن معايير الاختيار التي نشرها موقع "Givemesport" جاء أبرزها عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، إضافة إلى الألقاب التي حققها اللاعبون أو ينافسون عليها.