نفي رسمي لتولي المغربي الحسين عموتة تدريب المنتخب العراقي

وقال الرياضي في بيان تابعته ، إنه "ينفي صحة التقارير الإعلامية التي صدرت بعد نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف الإسلامي، والتي تحدثت عن تولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريب المنتخب العراقي الشقيق بداية من يوم الإثنين المقبل".وأكد نادي الجزيرة أن "هذه التقارير غير صحيحة تماماً وأن المدرب ملتزم بتعاقده مع النادي"، مطالباً وسائل الإعلام "بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات واستقاء الأخبار المتعلقة بالنادي ومنتسبيه من مصدرها الرسمي المعتمد".