ريال مدريد يستضيف أتلتيك بلباو في صراع الدوري الاسباني

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يستعد ملعب "سانتياغو برنابيو" لاستقبال مباراة مثيرة بين وأتلتيك اليوم الأحد وذلك في إطار الجولة 32 من لموسم 2024-2025.





على الرغم من حالة الإرباك التي يعيشها ريال، إلا أنه يبقى قريباً من برشلونة، متصدر .



وقال بعد فقدانه اللقب : ثمة ثلاث بطولات يجب أن نركز عليها الآن: الدوري الإسباني، ونهائي ، وكأس العالم للأندية. ويزور الفريق الباسكي المتألق ملعب سانتياغو برنابيو، حيث من المتوقع أن تُطلق الجماهير العنان لغضبها بعد النهاية المريرة التي مُني بها أبطال إسبانيا في دفاعهم عن لقبهم الأوروبي.على الرغم من حالة الإرباك التي يعيشها ريال، إلا أنه يبقى قريباً من برشلونة، متصدر .وقال بعد فقدانه اللقب : ثمة ثلاث بطولات يجب أن نركز عليها الآن: الدوري الإسباني، ونهائي ، وكأس العالم للأندية.

ويحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، حيث خاض الفريق 31 مباراة حقق خلالها 20 انتصارا وتعادل في 6 مواجهات وتلقى 5 هزائم.



أما أتلتيك فهو في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة حيث شارك في 31 مباراة فاز في 15 مواجهة وتعادل في 12 لقاء وتعرض لـ4 هزائم.



تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports HD1 ويتولى مهمة التعليق .