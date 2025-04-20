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ريال مدريد يستضيف أتلتيك بلباو في صراع الدوري الاسباني
رياضة
2025-04-20 | 04:09
205 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يستعد ملعب "سانتياغو برنابيو" لاستقبال مباراة مثيرة بين
ريال مدريد
وأتلتيك
بلباو
اليوم الأحد وذلك في إطار الجولة 32 من
الدوري الإسباني لكرة القدم
لموسم 2024-2025.
ويزور الفريق الباسكي المتألق ملعب سانتياغو برنابيو، حيث من المتوقع أن تُطلق الجماهير العنان لغضبها بعد النهاية المريرة التي مُني بها أبطال إسبانيا في دفاعهم عن لقبهم الأوروبي.
على الرغم من حالة الإرباك التي يعيشها ريال، إلا أنه يبقى قريباً من برشلونة، متصدر
الدوري الإسباني
.
وقال
أنشيلوتي
بعد فقدانه اللقب
القاري
: ثمة ثلاث بطولات يجب أن نركز عليها الآن: الدوري الإسباني، ونهائي
كأس ملك إسبانيا
، وكأس العالم للأندية.
ويحتل
ريال مدريد
المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، حيث خاض الفريق 31 مباراة حقق خلالها 20 انتصارا وتعادل في 6 مواجهات وتلقى 5 هزائم.
أما أتلتيك
بلباو
فهو في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة حيث شارك في 31 مباراة فاز في 15 مواجهة وتعادل في 12 لقاء وتعرض لـ4 هزائم.
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت
العراق
والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports HD1 ويتولى مهمة التعليق
خليل البلوشي
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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