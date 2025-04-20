بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يواصل سلسلة اللاهزيمة في الدوري الأمريكي

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عاد بانتصار ثمين من أوهايو، بعد الفوز بهدف دون رد على كولومبوس كرو في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ملعب "لوور دوت كوم فليد"، برسم الجولة التاسعة من .





وسجل بنجامين كريماسكي هدف الوحيد برأسية في الشوط الأول، خلال مباراة شهدت مشاركة النجم ، والنجم الأوروغواياني ، والإسبانيين وجوردي ألبا.



وبهذا الفوز المهم على متصدر ، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 18 نقطة (من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات)، ليصعد إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية خلف شارلوت وسينسيناتي، اللذين يملك كل منهما 19 نقطة. في المقابل، حل كولومبوس كرو في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط (18 نقطة).



ويستعد إنتر ميامي، بقيادة ورفاقه، لخوض مواجهة ذهاب نصف أبطال الكونكاكاف أمام وايتكابس، يوم الخميس المقبل.



حامل اللقب يواصل السقوط في الدوري الأمريكي

وفي مباراة أخرى، واصل لوس أنجلوس غالاكسي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي، نتائجه المخيبة هذا الموسم، بعدما تلقى هزيمة جديدة أضافت المزيد من المعاناة إلى المحلي، ليبقى الفريق عاجزًا عن تحقيق أي فوز منذ انطلاق الموسم الحالي. ويواصل فريق نتائجه الجيدة؛ إذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة في هذا الموسم، بعدما حسم قمة الجولة لصالحه بالفوز 1-0 على كولومبوس كرو، في مواجهة جمعت بين فريقين بلا هزائم سابقة.وسجل بنجامين كريماسكي هدف الوحيد برأسية في الشوط الأول، خلال مباراة شهدت مشاركة النجم ، والنجم الأوروغواياني ، والإسبانيين وجوردي ألبا.وبهذا الفوز المهم على متصدر ، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 18 نقطة (من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات)، ليصعد إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية خلف شارلوت وسينسيناتي، اللذين يملك كل منهما 19 نقطة. في المقابل، حل كولومبوس كرو في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط (18 نقطة).ويستعد إنتر ميامي، بقيادة ورفاقه، لخوض مواجهة ذهاب نصف أبطال الكونكاكاف أمام وايتكابس، يوم الخميس المقبل.وفي مباراة أخرى، واصل لوس أنجلوس غالاكسي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي، نتائجه المخيبة هذا الموسم، بعدما تلقى هزيمة جديدة أضافت المزيد من المعاناة إلى المحلي، ليبقى الفريق عاجزًا عن تحقيق أي فوز منذ انطلاق الموسم الحالي.

وخسر غالاكسي خارج ملعبه أمام أوستين بهدف دون رد، في مباراة غاب عنها نجمه الإسباني ريكي بويغ بداعي الإصابة، الأمر الذي أثر بشكل واضح على أداء الفريق في الثلث الهجومي.



وسجل براندون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (81)، ليمنح أوستين فوزًا ثمينًا ويزيد من جراح حامل اللقب، الذي بدا بلا حلول هجومية حقيقية على مدار اللقاء.



وبهذه النتيجة، تراجع غالاكسي إلى المركز الأخير في ترتيب القسم الغربي برصيد ثلاث نقاط فقط من تسع مباريات، بعد أن اكتفى بثلاثة تعادلات مقابل ست هزائم، في بداية تُعد الأسوأ في تاريخه الحديث بالدوري.