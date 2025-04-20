مع ميسي.. مشاركة محتملة لرونالدو في مونديال الأندية

ـ رياضة



يتمنى رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، مشاركة ، ، قائد ، في بطولة .

ومن المقرر إقامة المونديال في ، خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.



وفي هذا الصدد، قال خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" ، خلال تصريحات تلفزيونية: "إنفانتينو يحلم بمشاركة في مونديال الأندية، كأنها الرقصة الأخيرة".



وأردف: "قد يتواجد رونالدو بالفعل، مع أحد الفرق المشاركة في البطولة.. لكن المعلومة المؤكدة، أنه لن يلعب بقميص السعودي".



وتابع دياز: "بعض الأحلام قد تتحقق، خاصة أن النجم سيتواجد في البطولة، مع فريقه الأمريكي، وقد تكون هناك دعوة خاصة لكريستيانو رونالدو، للمشاركة في المونديال مع أحد الفرق".