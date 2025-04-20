توصيات لإنهاء القلق في المنتخب العراقي قبل التصفيات المونديالية

وسيواجه منتخب نظيره الكوري الجنوبي في الخامس من شهر يونيو/ حزيران المقبل، في ، فيما سيواجه نظيره يوم العاشر من الشهر ذاته في عمان الدولي، في إطار مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية.وقال نائب رئيس : "كل الاتحادات في العالم تعاني من المشكلات، وبما فيها ، على الرغم من أن وضعه قد يكون أكثر تعقيدًا من غيره، نظرًا لعمق الخلافات وظهور جبهة معارضة، ولكن لا بد من وجود حلول ولا بد أن تنتهي الخلافات لمصلحة الكرة العراقية".وأضاف: "الحل الوحيد لإنهاء أزمة الاتحاد والمنتخب العراقي هو إكمال عمل الاتحاد الحالي وعدم حله، اليوم يجب توحيد الصفوف وأن يمضي الاتحاد العراقي قدمًا في تحقيق أهدافه، وأن يصل إلى بر الأمان وأن يتم إجراء انتخاباته في 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، وغير هذا الأمر فلا حل لكرة القدم في البلد سواء عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي أو غيره من المؤسسات".وتابع: "حل الاتحاد العراقي ليس صحيحًا، ولا أحد يمتلك الحل سوى الجمعية العمومية، أي إجراء آخر سيعرض العراق لأمور قانونية خطيرة، وفي ذات الوقت نحن نثق بالقضاء العراقي العادل وكلام الجهة المعارضة يبقى مجرد رأي، وحين يصدر أي قرار قضائي رسمي حينها سنتحدث ونؤكد للجميع بأن الاتحاد ماض في رحلته وسينتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل".وبين قائلا: "نحن في وقت صعب جدًّا ووصلنا إلى عنق الزجاجة، يجب إنهاء الخلافات والاهتمام يوضع المنتخب العراقي الذي تنتظره مباراتان مهمتان أمام كوريا الجنوبية والأردن، يجب تغليب المصلحة العامة ونحن موظفون في مؤسسة رصينة ولسنا موظفين لدى أشخاص، يجب إدارة المؤسسة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة من دون إلى الطرق الملتوية، وذلك لمصلحة الكرة العراقية".وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس السبت، اجتماعها الاعتيادي بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 40 عضوًا من أعضاء من أصل 55، إذ غاب 15 شخصًا ومن بينهم عضو كوفند .