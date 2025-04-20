للحسم.. اجتماع مرتقب بين بيريز وأنشيلوتي

وقالت صحيفة "ماركا" : "من المتوقع أن يُعقد هذا الاجتماع قريبًا، ربما بعد ، لأن طبيعة الموسم، الذي ينتهي في 13 يوليو/ تموز المقبل، تدعو إدارة لاتخاذ قرارات أسرع مما جرت عليه العادة في الأزمات السابقة".وأضافت: "بعد مباراة آرسنال، كان اللقاء بين وفلورنتينو ودّيًا، حيث إن الثنائي كان يشعر بالحزن، لذا لم يكن الوقت مناسبا للوم أو العتاب".وتابعت: "من المقرر أن يلتقي بيريز وأنشيلوتي بعد مباراة أتلتيك بيلباو، ثم يجتمعان في وقت لاحق الأسبوع المقبل، لتناول القهوة كالمعتاد في فالديبيباس".وواصلت: " مدرب يُذكر اسمه منذ عام ونصف كبديل …