برشلونة المتوهج يسعى لمواصلة انتصاراته.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مايوركا

ويتواجد برشلونة في صدارة ترتيب ، برصيد 73 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف، إلا أنّ لديه مباراة مساء اليوم، الأحد، ضد أتلتيك بيلباو وفرصة لتقليص الفارق.في المقابل، يحتل مايوركا المركز السابع برصيد 44 نقطة ويسعى للفوز من أجل التنافس على أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.ويستمر غياب كاسادو وبالدي للإصابة في برشلونة، بجانب بيرنال وتير شتيجن، كما انضم لهم .ولكن غيابات مايوركا أكثر، إذ لن يشارك مافيو وداني رودريجيز بسبب تراكم البطاقات، بجانب المصابين فيدات موريكي وروبرت نافارو ومانو مورلانيس وتاكوما اسانو مع احتمالية غياب موخيكا للإصابة.وفي التقرير الآتي، يستعرض كووورة موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع:أما موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2024-2025 هو الثلاثاء 22 أبريل/نيسان 2025 على ملعب الأولمبي.ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف (22:30) بتوقيت .وتبث مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا عبر قناة beIN Sports 3.