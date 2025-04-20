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برشلونة المتوهج يسعى لمواصلة انتصاراته.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مايوركا

رياضة

2025-04-20 | 10:33
برشلونة المتوهج يسعى لمواصلة انتصاراته.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مايوركا
292 شوهد

يتطلع برشلونة لمواصلة انتصاراته في الليجا، عندما يستضيف ريال مايوركا، الثلاثاء المقبل بملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، إلا أنّ الملكي لديه مباراة مساء اليوم، الأحد، ضد أتلتيك بيلباو وفرصة لتقليص الفارق.

في المقابل، يحتل ريال مايوركا المركز السابع برصيد 44 نقطة ويسعى للفوز من أجل التنافس على أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويستمر غياب كاسادو وبالدي للإصابة في برشلونة، بجانب بيرنال وتير شتيجن، كما انضم لهم روبرت ليفاندوفسكي.

ولكن غيابات مايوركا أكثر، إذ لن يشارك بابلو مافيو وداني رودريجيز بسبب تراكم البطاقات، بجانب المصابين فيدات موريكي وروبرت نافارو ومانو مورلانيس وتاكوما اسانو مع احتمالية غياب يوهان موخيكا للإصابة.

وفي التقرير الآتي، يستعرض كووورة موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع:

أما موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2024-2025 هو الثلاثاء 22 أبريل/نيسان 2025 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف (22:30) بتوقيت بغداد.

وتبث مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا عبر قناة beIN Sports 3.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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برشلونة

الدوري الإسباني

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