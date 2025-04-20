ارسنال يؤجل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

وحملت الأهداف توقيع كل من (الأول والثالث) وغابرييل مارتينيلي وإيثان نوانيري في الدقائق 14 و28 و69 و88 من عمر اللقاء.وكان ينتظر خسارة قبل الفوز على في مباراة الليلة ضمن منافسات الجولة ذاتها لحسم التتويج باللقب رسميا قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، وهو ما لم يحدث. اذ انه بهذا الفوز، أجَّل أرسنال تتويج الريدز بلقب البريميرليغ رسميا حتى الجولة المقبلة على أقل تقدير.