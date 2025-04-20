برشلونة يتلقى ضربة قوية قبيل نهائي كأس الملك

وقال ، في بيان رسمي: "أثبتت الفحوصات التي أجريت اليوم الأحد، أن يعاني من إصابة في العضلة شبه الوترية، في الفخذ الأيسر".وأضاف: "سيتم تحديد موعد عودته للتدريبات مع الفريق، بناء على تطور حالته".ولم يكشف برشلونة مدة غياب نجمه عن المباريات، لكن صحيفة " " الكتالونية ذكرت أن سيغيب عن مواجهة ، في نهائي ، السبت المقبل.وأشارت الصحيفة إلى وجود شك أيضاً، في إمكانية لحاقه بمواجهة الذهاب أمام إنتر الايطالي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 30 من شهر نيسان الجاري.ويعتمد مدرب البلوغرانا، ، عادة على وداني أولمو في مركز المهاجم الوهمي، في حال غياب ليفاندوفسكي.