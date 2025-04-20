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"مثيل ميسي" على رادار ريال مدريد
رياضة
2025-04-20 | 11:59
المصدر:
موقع كووورة
676 شوهد
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن
ريال مدريد
مهتم بالتعاقد مع
خوان جارسيا
، حارس مرمى إسبانيول، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، فإن
جارسيا
(23 عامًا) يعتبر أحد أفضل حراس المرمى في الليجا هذا الموسم، ومع بلوغ
تيبو كورتوا
الثلاثينيات من عمره، بدأ
ريال مدريد
يفكر في خليفته.
وأضافت الصحيفة، أن جارسيا المطلوب أيضًا من آرسنال، قدم أداءً رائعًا يوم الجمعة، حيث فاز إسبانيول على خيتافي ليبتعد أكثر عن منطقة الهبوط، وعلى خلفية تلك المباراة، أشاد به مدربه.
وكان مانولو جونزاليس، مدرب إسبانيول، قد أشاد بجارسيا، حتى أنه قارن إسهاماته مع الفريق بتأثير
ليونيل ميسي
عندما كان في برشلونة.
وقال: "سيكون جارسيا مرجعًا عالميًا بلا شك، نأمل ذلك، لأنه يستحق ذلك، من حيث المستوى والشخصية.. هذا هو نفس الوضع عندما كان برشلونة مع
ميسي
".
ويقدم جارسيا أداءً رائعًا هذا الموسم، فقد حقق أفضل نسبة تصديات، ولديه أكبر عدد من الأهداف التي تم منعها في الليجا، لذلك ليس من المستغرب أن تهتم أندية مثل
ريال
مدريد
وآرسنال بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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