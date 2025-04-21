تحديد هوية حكم الكلاسيكو في كأس الملك.. فال خير لمدريد أم برشلونة؟

ووفقا لصحيفة " "، فإن الحكم الرئيسي للكلاسيكو سيكون دي بورجوس بينجويتكسيا، فيما سيتولى جونزاليس فويرتيز، مهمة تقنية الفيديو.وأشارت إلى أنه في الأسابيع الماضية، بدا أن سوتو جرادو، المرشح الأبرز لإدارة النهائي، لكنه فقد هذا الترشيح تدريجيا.وأوضحت أن هذا سيكون أول يديره بينجويتكسيا، لكنه سبق وأدار في نهائيين بكأس السوبر الإسباني، الأول كان في 2018، عندما كانت البطولة تلعب من مباراتي ذهاب وإياب، وقد أدار مباراة الذهاب التي فاز فيها بنتيجة 3-1.أما النهائي الأخير فكان بنظام المباراة الواحدة في عام 2023، وفاز فيه برشلونة على بنفس النتيجة 3-1.وأدار بينجويتكسيا للبارسا 31 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 25 فوزا مقابل 5 هزائم وتعادل وحيد.أما بالنسبة للريال، فقد أدار له بينجويتكسياسيا 25 مباراة في الليجا والكأس والسوبر الإسباني، وحقق تحت قيادته 16 انتصارا و4 تعادلات و5 هزائم.