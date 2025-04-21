الكمبيوتر يحسم هوية بطل الدوري الإسباني.. مدريد ام برشلونة؟

وبدا أن المنافسة انحصرت بين برشلونة وريال على لقب ، في الوقت الذي يحتل فيه برشلونة الصدارة برصيد 73 نقطة، أمام الفريق صاحب المركز الثاني بـ69 نقطة.واستمر فارق الـ4 نقاط الذي يفصل بين برشلونة وريال مدريد كما هو في آخر جولتين، مع وجود في المركز الثالث وفي جعبته 63 نقطة.وبحسب توقعات حديثة نشرها موقع "Football Web Pages" بالاعتماد على الكمبيوتر العملاق المتخصص في التحليلات الرياضية، فإن برشلونة مرشح قوي لحسم تتويجه بالدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه.وتوقع الكمبيوتر فوز برشلونة بالليغا بفارق 3 نقاط فقط عن غريمه ، حيث سينهي الموسم برصيد 87 نقطة، وسيكتفي بالوصول إلى النقطة 84.وتشير التوقعات إلى أن الكتيبة الكتالونية ستحقق 4 انتصارات وتعادلين في الجولات الست المتبقية، بينما سيتعرض مدريد لخسارة واحدة ستنهي آماله في الانقضاض على الصدارة.ورغم التقارب في النقاط، لكن من المتوقع أن ينهي برشلونة الموسم بفارق أكثر من 64 هدفاً، بعد أن سجل 99 هدفاً في الدوري نظرا لقوة خط هجومه هذا الموسم.جدير بالذكر أن برشلونة، الذي لا يزال ينافس على الثلاثية، يتبقى له مواجهة ريال مايوركا، بلد ، ريال مدريد، إسبانيول، ، وأتلتيك .في حين سيلعب ريال مدريد أمام كل من خيتافي، ، برشلونة، ريال مايوركا، ، وريال سوسيداد.