اليوم.. ملعب الشعب يحتضن القمة الكروية بين الزوراء والشرطة

بأتم جاهزيتهومدرب فريق الزوراء حيدر الذي يرى أنَّ "فريقه أتم استعداداته من أجل خوض لقاء اليوم، وسوف يلعب من أجل الفوز منذ الدقيقة الأولى للمباراة بهدف استعادة الصدارة مرة أخرى"، مجدداً "ثقته التامة بلاعبيه لتحقيق المطلوب في هذا اللقاء، إذ ستكون الجماهير مطالبة بالمؤازرة الجماهيرية حتى الدقيقة الأخيرة"، مؤكداً أنَّ "الشرطة من الفرق القوية ويمتاز بتشكيلة متجانسة ويسعى بقوة لخطف اللقب للمرة الرابعة توالياً ومن المتوقع أن تشهد هذه المواجهة ندية عالية حتى دقائقها الأخيرة"، متمنياً أن "ينجح الملاك التحكيمي وغرفة (var) في قيادتها إلى بر الأمان".مواجهة اللقب للقيثارةمن جانبه، يوضح عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تحسين أنَّ "القيثارة لن يفرط بنقاط المباراة ويسعى جاهداً للحصول عليها والانفراد بالصدارة إلى جانب الإفادة من المباراة المؤجلة في "، معوّلاً في الوقت نفسه على "دور نجوم الفريق في حسم اللقاء بمعية الجماهير الوفية المطالبة بالحضور وملء المدرجات بغية التمتع بليلة كروية ساحرة ترتقي إلى الديربيات المثيرة التي لطالما امتعت عشاق المستديرة من كل صوب وحدب".بدوره، يؤكد المدير الإداري لفريق الشرطة هاشم رضا أنَّ "استعدادات الشرطة عالية لاسيما أنَّ الطاقم التدريبي بقيادة مؤمن انخرط في العديد من التمارين الخططية التي تحاكي الأسلوبين الفني والخططي لمنافسه وقد أشرك فيها جميع اللاعبين البدلاء والأساسيين من أجل هضم الواجبات، إذ ستكون هذه المباراة مهمة من أجل حسم اللقب".نجاح الدوريويتحدث المحاضر الآسيوي هاتو عن اللقاء قائلاً: إنَّ "أهميته الدولية تكمن في عرض المستوى الفني الذي وصلت إليه الكرة العراقية وجهود إدارتي الناديين في إيجاد فريقين يتمتعان بالحماسة والمستوى الفني"، مضيفاً أنَّ "العالم اليوم أصبح قرية واحدة يتناقل الصور وتوثيق المباريات وأنَّ نجاح الدوري العراقي هو نجاح للجميع في التنظيم وإبراز المباريات بالشكل اللائق".قطبا الكرةفي السياق نفسه، يلفت الصحفي الرياضي وليد أنور مراد إلى أنَّ "الجماهير الكروية تنتظر وبشغف لقاء القمة الذي يجمع قطبي الكرة العراقية فريقي الزوراء والشرطة لعدة أسباب منها جماهيرية الفريقين مما يعطي حلاوة مضافة للمستوى الفني للمباراة"، مطالباً "الجماهير بضرورة التحلي بقيم التشجيع العالية واحترام خصوصية اللقاء ودعم كلا الفريقين بالهتافات الحضارية طيلة وقت المقابلة".التاريخ يتكلم للنوارسمن خلال نظرة أرشيفية للقاءات الزوراء والشرطة وجدنا أنَّ التاريخ يتكلم للنوارس الذي استطاع أن يفوز باللقب المحلي على مدار أربعة عشر موسماً بدءاً منذ عام (75 / 76) في حين فاز الشرطة باللقب ثماني مرات وهو يبحث عن لقبه التاسع والرابع توالياً وفي مجمل مواجهات الفريقين المباشرة ما زال التاريخ يتكلم للنوارس بعد أن خاض الفريقان أربعاً وثمانين مواجهة على مستوى الدوري، فاز الزوراء في أربع وثلاثين مواجهة في حين فاز الشرطة باثنين وعشرين مواجهة وحُسمت ثمان وعشرون مباراة بالتعادل.من هنا وهناكومن زاوية تاريخية أخرى نجد أنَّ الزوراء سجل أول فوز له على الشرطة في موسم (76 / 77) وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، سجّل للزوراء ثامر يوسف وحساني في حين سجل للشرطة دكلص ، بينما نجح الشرطة في تسجيل أول فوز له على النوارس في موسم (79 / 80) وبهدفين مقابل هدف واحد أيضاً، سجّل للزوراء حازم جسام بينما سجل للشرطة الأخوان محمود وعلي حسين. ومن زاوية تاريخية أخرى أيضاً نذكر أنَّ مجموع ما سجله الزوراء في مرمى الشرطة كان (104) أهداف في حين أنَّ ما سجّله الشرطة (84) هدفاً وأنَّ أكثر من دك معقل أحدهما الآخر كل من ثامر يوسف وأحمد ورياض عبد وعلي حسين محمود.