الحسين عموتة الأبرز.. قائمة بالمرشحين لتدريب منتخب العراق

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب في تصفيات مونديال 2026 برصيد 12 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن الوصيف، وبفارق أربع نقاط عن المتصدر.ويضغط من أجل حسم ضم المدرب الحسين عموتة، على الرغم من التعقيد الذي يغلف المفاوضات، بسبب ارتباط المدرب بعقد تدريبي مع فريق الجزيرة الإماراتي، إذ لم يحسم الجزيرة موقفه النهائي حتى الآن بشأن السماح للمدرب بالرحيل لتدريب ، أو التمسك بخدماته حتى انتهاء عقده في صيف عام 2026 المقبل.والمدرب المغربي أكد لرئيس رغبته في تدريب ، وأنه لا مانع لديه من قيادة الفريق العراقي في المرحلة المقبلة، لكن يبقى وضعه مرتبطًا بقرار الجزيرة الإماراتي، بالتالي لجأ درجال إلى التفاوض مع الجزيرة، إذ سيحاول حسم المفاوضات خلال الأسبوع الحالي، وإن لم يكن هناك أي جديد بهذا الشأن، فإن درجال سيتجه للخيارات الأخرى.ونظرًا لصعوبة المفاوضات مع الجزيرة الإماراتي، قد يلجأ درجال إلى طلب الاستعانة بالمدرب المغربي على سبيل الإعارة لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن بشكل مبدئي، ومن ثم يتم الحديث بعدها مرة أخرى مع الجزيرة، لكن في ذات الوقت يأمل درجال من إدارة الفريق الإماراتي السماح للمدرب بالرحيل في الوقت الحالي، مع قرب الموسم الكروي من الانتهاء في الإمارات، بحسب winwin.وسبق للاتحاد العراقي أن رشح هيليو سوزا ليكون مدربًا للمنتخب العراقي، لكن في ذات الوقت رشح اسمين آخرين لقيادة الفريق هما التشيكي ياروسلاف شيلهافي وكذلك الإسباني بارتلومي ماركيز لوبيز، إذ ستكون الأولوية للبرتغالي، ومن ثم البقية في حال تعثرت مفاوضات التعاقد مع عموتة الذي يراهن عليه عدنان درجال لإحياء آمال المنتخب العراقي في التصفيات.ونجح عموتة في قيادة الجزيرة للتتويج بلقب كأس مصرف الإسلامي مساء السبت الماضي، بعد تغلبه على شباب بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بمدينة العين.