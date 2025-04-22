رابطة الدوري الإسباني تصدم برشلونة قبل مواجهة إنتر.. ما القصة؟

ويستضيف الفريق الكتالوني نظيره إنتر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل/نيسان الجاري في ذهاب دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.
وأرسل نادي برشلونة
، حسبما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية
مساء الإثنين، إلى رابطة الدوري يطلب تغيير موعد مباراته بالجولة 34 في المسابقة المحلية التي ستجمعه بنظيره بلد الوليد
يوم السبت الموافق 3 مايو/أيار المقبل التي تسبق مباراة الإياب أمام إنتر بثلاثة أيام وستُقام في إيطاليا
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ولكن لا ترغب رابطة الدوري الإسباني
-حسب التقرير ذاته- في تغيير موعد المباراة؛ إذ يرى مسؤولوها أن البلوغرانا كان على علم بموعد المباراة منذ يوم 7 أبريل/ نيسان الجاري حين تم إعلان الجدول ولكنه أرسل طلبه الإثنين بعدما تأهل إلى نصف النهائي من البطولة القارية.
نهاية مميزة تنتظر برشلونة
الفريق الكتالوني أمام فرصه للتتويج بثلاث بطولات، أقربها بطولة كأس
الملك التي سيلتقي بها نظيره ريال مدريد
في النهائي يوم السبت المقبل الموافق 26 أبريل/نيسان الجاري بجانب بطولة الدوري التي يتصدرها الفريق الكتالوني برصيد (73) نقطة بفارق (4) نقاط عن غريمه الملكي
قبل (6) جولات من نهاية الموسم.
يأتي هذا بجانب بطولة دوري أبطال أوروبا التي لم يحققها منذ موسم 2014-2015 حين فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره يوفنتوس الإيطالي
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الفائز من مباراة العملاق الكتالوني وإنتر سيلتقي في نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا بالفائز من مباراة أرسنال
وباريس سان جيرمان
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