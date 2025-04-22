رابطة الدوري الإسباني تصدم برشلونة قبل مواجهة إنتر.. ما القصة؟

ويستضيف الفريق الكتالوني نظيره إنتر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل/نيسان الجاري في ذهاب دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.وأرسل ، حسبما ذكرت صحيفة مساء الإثنين، إلى رابطة الدوري يطلب تغيير موعد مباراته بالجولة 34 في المسابقة المحلية التي ستجمعه بنظيره بلد يوم السبت الموافق 3 مايو/أيار المقبل التي تسبق مباراة الإياب أمام إنتر بثلاثة أيام وستُقام في .ولكن لا ترغب -حسب التقرير ذاته- في تغيير موعد المباراة؛ إذ يرى مسؤولوها أن البلوغرانا كان على علم بموعد المباراة منذ يوم 7 أبريل/ نيسان الجاري حين تم إعلان الجدول ولكنه أرسل طلبه الإثنين بعدما تأهل إلى نصف النهائي من البطولة القارية.نهاية مميزة تنتظر برشلونةالفريق الكتالوني أمام فرصه للتتويج بثلاث بطولات، أقربها الملك التي سيلتقي بها نظيره في النهائي يوم السبت المقبل الموافق 26 أبريل/نيسان الجاري بجانب بطولة الدوري التي يتصدرها الفريق الكتالوني برصيد (73) نقطة بفارق (4) نقاط عن غريمه قبل (6) جولات من نهاية الموسم.يأتي هذا بجانب بطولة دوري أبطال أوروبا التي لم يحققها منذ موسم 2014-2015 حين فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره .الفائز من مباراة العملاق الكتالوني وإنتر سيلتقي في نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا بالفائز من مباراة وباريس .