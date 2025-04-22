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لجنة الاستئناف ترفض مشاركة "قوقية" أمام الشرطة اليوم
رياضة
2025-04-22 | 05:23
909 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
رفضت
لجنة الاستئناف
في
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، مشاركة لاعب
الزوراء
حسن عبد الكريم
"قوقية" أمام الشرطة ضمن منافسات
دوري نجوم العراق
مساء اليوم.
وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز ان لجنةُ الاستئنافِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت وناقشت الشكوى المُقدمة من قبل
نادي الشرطة
الرياضيّ بكتابهم المرقم 661 في 20/4/2025، واستنادًا الى المادة 65/1 والمادة ٦٣\٣ من النظام الأساسيّ لاتحادِ كرة القدم، ورسالة الاتحادين الدوليّ والآسيويّ بتاريخ 18/ 4/2025، واستنادًا إلى الرأي القانونيّ الصادر من القسمِ القانونيّ للاتحادِ (بالإشارةِ إلى المراسلاتِ الرسميّة الواردة إلينا من الاتحادِ الدوليّ لكرةِ القدم (FIFA) والاتحاد الآسيويّ لكرةِ القدم (AFC) بتاريخ 18/ نيسان /2025)، وإشارة الى كتابِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم (488294) في 20/4/2025 .. عليه قررت اللجنةُ ما يلي :
1- ينفذ القرارُ
رقم 9
في 12/3/2025 الصادر من لجنتنا.
وصدر القرارُ بالاتفاقِ في يوم الاثنين (21/4/2025)، بحسب البيان.
وتتجه أنظار الجماهير الرياضية العراقية مساء اليوم صوب
ملعب الشعب الدولي
، إذ تُقام قمة الجولة التاسعة والعشرين من
دوري نجوم العراق
لكرة القدم، والتي تجمع بين
الزوراء
والشرطة في واحدة من أبرز مواجهات الموسم، لاسيما أنَّ نتيجتها قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد بطل الدوري، إذ يدخل الفريقان اللقاء وسط تنافس محموم على الصدارة، إذ يمتلك القيثارة (59) نقطة، مقابل (58) نقطة للنوارس، مع مباراة مؤجلة في جعبة الكتيبة
الخضراء
.
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