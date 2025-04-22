مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

– رياضة



نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الجولة الـ33 من موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر والحي الناقلة للمباراة.





ويدير المباراة، الحكم الإسباني ميغيل أرياس.



وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) حسب توقيت ومكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة.



قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة:

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beIN Sports 1 FR تقام المباراة اليوم الثلاثاء 22 أبريل/نيسان 2024 على ملعب " الأولمبي" في برشلونة.ويدير المباراة، الحكم الإسباني ميغيل أرياس.وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) حسب توقيت ومكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة.قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة:beIN Sports HD 3 (تعليق دراجي)beIN Sports HD 2 EnglishbeIN Sports HD 1 FrenchbeIN Sports 1 FR

انتهت مباراة الفريقين بالدور الأول بفوز كبير لبرشلونة 5-1 على ملعب مايوركا.

ويتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بـ36 انتصارا مقابل 11 لمايوركا، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.



ويسعى برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بتوسيع الفارق مع صاحب المركز الثاني (69 نقطة).



في حين يسعى ريال مايوركا للحصول على إحدى بطاقات التأهل للبطولات الأوروبية الموسم القادم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة.