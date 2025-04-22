شنيشل يحذر من تدخل المسؤولين في الاتحاد بعمل المدرب الجديد للعراق

ويبحث عن مدرب جديد لقيادة في تصفيات 2026 في وكندا والمكسيك، خلفًا للإسباني ، الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج في تصفيات المونديال.وقال : "لم تتم مفاتحتي لتدريب المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة من التصفيات المونديالية، وبكل تأكيد أتشرف بهذه المسؤولية التي أراها واجبًا وطنيًّا مقدسًا وملزمًا، وسأضع خطة عمل لا يتدخل بها أحد في حال تمت تسميتي لقيادة أسود في ما تبقى من مباريات في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة للمونديال".وأضاف: "مرحلة الإسباني خيسوس كانت متذبذبة وغير مستقرة من جميع الجوانب الفنية، بما في ذلك نوعية اللاعبين والمستوى المهاري والخططي، ولذلك كانت النتيجة في النهاية واضحة جدًّا في مباراتي وفلسطين، حيث لم يتمكن العراق من حصد سوى نقطة واحدة فقط، في وقت كان يتوجب عليه حصد 4 نقاط على أقل تقدير".وبين بالقول: "في الوقت الحاضر، أجد أن المدرب المحلي هو الأنسب لقيادة ، وذلك لضيق الوقت، وكذلك فإن المنتخب العراقي يحتاج في المستقبل إلى مدرب على مستوى عال وصاحب تجربة وخبرة، وكذلك يحتاج المدرب بدوره إلى سقف زمني مناسب، وعلى الحذر وعدم التدخل في عمله كي يتمكن من النجاح وإتمام مهمته على أكمل وجه".وتابع: "تجربة المنتخب الأولمبي العراقي هي أفضل فتراتي التدريبية، وتوّجت بالحصول على لقب والتأهل كمتصدر للمجموعة إلى نهائيات آسيا في قطر، وأيضًا الحصول على الوسام البرونزي والتأهل إلى ، ولكن في أولمبياد باريس حدثت بعض الأمور والتدخلات في عملي، وهي التي عجَّلتْ بتقديم استقالتي، لأن عقدي سار إلى شهر أغسطس/ آب المقبل".وبحسب التقارير الإعلامية، فإن المدرب الحسين عموتة، هو الأوفر حظًّا لتولي مهمة تدريب أسود الرافدين في الفترة المقبلة، لكن العائق الوحيد أمام إتمام التعاقد يتمثل بعقده الساري مع فريقه الحالي الجزيرة الإماراتي.