برشلونة في خطر قبيل الكلاسيكو

وقالت صحيفة "سبورت" : "هناك 4 لاعبين من برشلونة مهددين بالغياب عن المباراة المقبلة في الليجا أمام بلد في حال تلقوا بطاقة صفراء، اليوم، ضد ريال مايوركا، وهم ، وإينيجو ، وجول كوندي وجافي".وأضافت: " قد يتعمد الحصول على بطاقة صفراء، اليوم، تمهيدا للغياب في الجولة المقبلة أمام بلد الوليد، وتفادي الغياب عن المواجهة الحاسمة أمام يوم الأحد 11 مايو/أيار".وتابعت: "يعد بلد الوليد، الذي لم يحقق أي فوز منذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، نظريًا المنافس الأسهل المتبقي لبرشلونة في جدول مباريات الليجا".وواصلت: "الاحتمال الآخر، في حال لم يتلق اللاعبون الأربعة إنذارات ضد مايوركا، أن يجري المدرب الألماني تغييرات في التشكيلة الأساسية ويتركهم على مقاعد البدلاء ضد بلد الوليد، لتجنب خطر الإيقاف في المباراة المصيرية ضد ريال ".وختمت: "في نفس السياق، يملك ، وإريك ، وفيرمين ، وفرينكي دي يونج، ولامين 3 بطاقات صفراء، وإذا حصل أحده على بطاقة جديدة اليوم، سيدخل دائرة التهديد في الجولة المقبلة أمام بلد الوليد".