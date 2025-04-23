وفاة البابا تمنح برشلونة نقطة قوة إضافية على إنتر بدوري أبطال أوروبا

وتوفي البابا فرانسيس الإثنين عن عمر ناهز 88 عامًا نتيجة إصابة بجلطة دماغية، حيث أُعلن الحداد العام في دولة الفاتيكان
التي تقع داخل حدود الدولة الإيطالية.
من المعلوم أن الفاتيكان دولة دينية مسيحية
كاثوليكية ذات سيادة مستقلة، وتقع في العاصمة الإيطالية روما
بمساحة صغيرة لا تتعدى 0.44 كم مربع، ورئيسها هو البابا.
برشلونة يستفيد من وفاة البابا فرانسيس
لقد أدت وفاة البابا فرانسيس إلى إعلان حالة الحداد العام في كل إيطاليا
باعتبارها حاضنة لدولة الفاتيكان، وعليه سيتم تأجيل كل مباريات الدوري الإيطالي
السبت المقبل 26 أبريل، بما فيها مباراة الإنتر ضد روما.
وقرر وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، نيلو موسوميتشي، تأجيل كل مباريات كرة القدم يوم السبت، بسبب مراسم تشييع جنازة البابا فرانسيس، لكن سيتم لعب مباريات الأحد بشكل طبيعي، حسب (MD).
برشلونة يحصل على راحة أكبر من الإنتر
وتقرر إرجاء مباراة الإنتر ضد روما لتقام الأحد بدلًا من السبت، وهذا معناه أن النيراتزوري سيحصل على يوم راحة أقل من برشلونة، قبل صدامهما في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 30 أبريل.
سيلعب البارسا
في نهائي كأس ملك إسبانيا
أمام ريال مدريد
يوم السبت، وسيحصل على 3 أيام راحة قبل مباراة الأبطال الأربعاء، أما إنتر ميلان
فسيلعب الأحد أمام روما وسيحصل على يومين راحة فقط.
وصبت وفاة البابا فرانسيس في صالح برشلونة الذي سيحصل على يوم راحة إضافي عن الإنتر، ما قد يمثل شعورًا بالارتياح لدى المدرب الألماني هانز فليك
، الذي يعتبر عنصر الوقت فعالًا وحاسمًا.
المثير أن كلًا من إنتر ميلان وبرشلونة لديه فرصة الفوز بالثلاثية هذا الموسم، فالفريق الكتالوني يتصدر الدوري الإسباني
وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وبلغ نهائي كأس
ملك إسبانيا.
وبالمثل، يتصدر إنتر ميلان بقيادة مدربه الوطني سيموني إنزاعي، لائحة الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من النهاية، فيما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وإلى نصف نهائي كأس إيطاليا
.
جدير بالذكر أن آخر مرة حقق خلالها البارسا الثلاثية تعود إلى عام 2015 مع المدرب الإسباني لويس إنريكي
، أما إنتر ميلان فقد حققها عام 2010 مع مدربه الأسطوري جوزيه مورينيو
.