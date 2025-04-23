إيقاف حكم الريال وأرسنال بسبب "كارثة" تحكيمية

وشهدت المباراة التي خسرها 2-1 طرد ستاسين بعد تسجيله هدف التقدم في الدقيقة الثانية عشرة من القاء بعد دهسه لساق كورنتان توليسو من الخلف قبل أن يغير قراره بتدخل تقنية حكم الفييدو المساعد ويعود اللاعب ويسجل هدف الفوز في وقت لاحق.وبسبب هذه اللقطة لم يتم تعيين ليتكسييه للجولة 31 وسيتولى ويلي ديلاجود إدارة مباراة ونيس.وتعرض ويلي ديلاجود، الذي كان مسؤولاً عن تقنية VAR لانتقادات من قبل التي اتهمته بتقديم زاوية خاطئة للحكم الرئيسي ورغم ذلك سيتواجد بالفعل على أرض الملعب هذا الأسبوع.وصوت لليتيكسييه تم التصويت كأفضل حكم في العالم لعام 2024، وأدار 27 مباراة في جميع المسابقات منها 13 في .وأبدى كومبواريه مدرب نانت غضبا شديدا من ليتكسييه بعد مباراة وليون قائلا "خلال الأسبوع قاد ليتكسييه مباراة ضد ، من وقت لآخر عليه أن يرتاح مثل اللاعبين، ولا يعني لأنك من المفترض أن تكون أفضل حكم أنه يتعين عليك العمل في كل مباراة، هو رجل مثل أي شخص آخر، هناك ضغوط ومخاطر رهيبة كما هي الحال مع اللاعبين، عليك أن تحصل على الراحة من وقت لآخر. هذه هي الرسالة التي أرسلها".