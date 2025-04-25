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صورة تضع نجم برشلونة بمرمى الانتقادات بعد ظهوره مع ناشطة مثلية
رياضة
2025-04-25 | 08:05
1,111 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تعرض
هيكتور فورت
لاعب برشلونة الشاب لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في صورة مع بريجيتا لامور، الإعلامية والمغنية المعروفة بدعمها لحقوق
المثليين
.
ونشرت لامور الصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي بين ذراعي فورت الذي حملها مبتسما، وأرفقتها بتعليق بعنوان "أحد الفصح".
الصورة أثارت ردود فعل غاضبة من بعض المتابعين، حيث تلقى اللاعب موجة من التعليقات السلبية.
وأبرزت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
جانبا من هذه الانتقادات التي تعرض لها اللاعب.
كما أفادت صحيفة "آرا" بأن إدارة
النادي الكتالوني
لم تكن راضية عن الهجوم الذي طال فورت ولامور، مؤكدة موقف النادي الثابت في دعم قيم الاحترام والتنوع.
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