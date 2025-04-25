سيميوني: ننافس بشكل جيد للفوز بلقب الدوري الإسباني

وبهذا الفوز عزّز الفريق قبضته على المركز الثالث في الإسباني لكرة القدم.



وقادت أهداف سورلوث وكونور غالاغر وخوليان ألفاريز أتلتيكو لفوز مقنع ساعد الفريق على التعافي من خسارته المفاجئة 1-صفر من لاس بالماس.وقال سيميوني للصحافيين: "لا يغضبني أننا نسجل الأهداف الآن، ذلك جزء من العملية. في كرة القدم يمكن أن يحدث العديد من السيناريوهات وعلينا أن نكون مستعدين لأي شيء يعترض طريقنا".وأضاف: "نافسنا بشكل جيد للغاية في الدوري، وأتمنى أن نحافظ على هذا المستوى مباراة بعد مباراة حتى النهاية".ويتأخر أتلتيكو الذي يحتل المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر، وست نقاط عن صاحب المركز الثاني، ورغم أن سيميوني اعترف بأن فريقه ابتعد نظرياً عن المنافسة على اللقب، فإنه شدد على أهمية الصلابة الدفاعية مع دخول الفريق المرحلة الأخيرة من الموسم.وأضاف: «لعبنا بشكل سيئ للغاية في مباراة لاس بالماس، وتكرر ذلك قليلاً في الشوط الأول أمام رايو، لكننا تعافينا، وأنا سعيد بالعمل الدفاعي الذي يعد قوتنا الأولى لبناء كل ما يحاول الفريق القيام به».وأشاد المدرب بشكل خاص بالبديل جريزمان، الذي ترك بصمة كبيرة بعد دخوله بديلاً ليقدم تمريرة حاسمة رائعة لألفاريز.وقال: "دخل أنطوان في الدقيقة الـ60، ووجد طريقة لاختراق الدفاع ليقدم تمريرة مهمة".وأضاف: "أهداف خوليان خير دليل على شخصيته كلاعب، نحن نتعرف عليه أكثر، لقد جاء إلى هنا من أجل الفوز، وآمل أن نتمكن من مساعدته على ذلك".