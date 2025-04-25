متسابقون من 44 دولة يتبارون في مارثون البصرة

وقال مراسل ، إن مارثون انطلق في تمام الساعة 5:30 دقيقة عصر اليوم، ويشارك فيه 169 متسابقاً يمثلون 44 دولة آسيوية وأوروبية وأفريقية إضافة للعراقيين.وأضاف، أن المتبارين يقطعون خلال السباق مسافة تقدر بـ21 كيلومتراً، مبيناً أن الفائز بالمرتبة الأولى سيحصل على 10 آلاف دولار، بينما ينال صاحب المرتبة الثانية 8 آلاف دولار، والمركز الثالث ينال 7 آلاف دولار، وهكذا وصولاً إلى ألف دولار حسب المرتبة.