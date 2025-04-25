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متسابقون من 44 دولة يتبارون في مارثون البصرة

رياضة

2025-04-25 | 11:10
متسابقون من 44 دولة يتبارون في مارثون البصرة
606 شوهد

السومرية نيوز - محليات
انطلق مارثون دولي للجري في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بمشاركة متبارين من 44 دولة يقطعون خلاله 21 كيلومتراً.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن مارثون البصرة الدولي انطلق في تمام الساعة 5:30 دقيقة عصر اليوم، ويشارك فيه 169 متسابقاً يمثلون 44 دولة آسيوية وأوروبية وأفريقية إضافة للعراقيين.
وأضاف، أن المتبارين يقطعون خلال السباق مسافة تقدر بـ21 كيلومتراً، مبيناً أن الفائز بالمرتبة الأولى سيحصل على 10 آلاف دولار، بينما ينال صاحب المرتبة الثانية 8 آلاف دولار، والمركز الثالث ينال 7 آلاف دولار، وهكذا وصولاً إلى ألف دولار حسب المرتبة.

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