فليك يفاجئ ريال مدريد بشأن أزمة تحكيم نهائي كأس الملك

ودي بورغوس بينغويتشيا الذي سيقود طاقم التحكيم الذي سيدير، نهائي ، مساء السبت، بين برشلونة وريال ، انهمرت دموعه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد الانتقادات التي تعرض لها في قناة .ونتيجة لذلك، يحاول مدريد العمل على تغيير طاقم التحكيم الخاص بكلاسيكو الكأس، وذلك بحسب تقارير صحفية إسبانيا.وتعليقاً على الأمر، قال فليك خلال مؤتمر صحفي له: "بكاء الحكم؟ لا أعرف ماذا أقول. بالنسبة لي، هذه رياضة. إنها لعبة، كرة قدم، لا أكثر".وتابع: "ومن مسؤوليتنا حماية اللاعبين والحكام، علينا احترامهم. هذا ما أعتقد أنه يجب علينا فعله".وأضاف: "ضغط ريال مدريد على الحكام؟، لا أعرف ماذا أقول، بالنسبة لي، هذه رياضة، إنها لعبة، كرة قدم، لا أكثر"وأكمل مفاجئاً ريال مدريد: "لا أعتقد أن ما يحدث صحيح، بعد المباراة، علينا أن نترك كل شيء خلفنا".يذكر أن ريال مدريد يسعى للثأر من برشلونة الذي فاز عليه مرتين في وكأس السوبر المحلي هذا الموسم.