ريال مدريد يشعل أزمة نهائي كأس الملك.. خطوات تصعيدية

أشعل أزمة نهائي ، الذي يجمعه بغريمه برشلونة.



ويلتقي مع برشلونة غدا السبت، في نهائي 2024-2025، على ملعب "لاكارتوخا" بإشبيلية.

وانهمرت دموع بينغويتشيا، حكم ملك إسبانيا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بعد الانتقادات التي تعرض لها عبر قناة ريال .

كذلك أدلى الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو "VAR" بتصريحات انتقد فيها هجوم قناة على الحكام.

وفقا لما أكدته صحيفة "ماركا" ، فإن ريال مدريد قرر مقاطعة الفعاليات التي تسبق المباراة، وتشمل المؤتمر الصحفي وتدريبات ما قبل المباراة، احتجاجا على تصريحات الحكام.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت فور انتهاء المؤتمر الصحفي للحكام، أن إدارة طالبت بتغيير الحكام اعتراضا على تصريحاتهم.

على جانب آخر أشارت صحيفة "إل " إلى أن ريال مدريد يُفكر في عدم خوض نهائي كأس ملك إسبانيا ما لم يتم تغيير حكم الساحة وحكم الفيديو.

ووفقا لبرنامج "إل تشيرينغيتو"، فإن ريال مدريد يستعد لإعداد بيان يطالبون فيه بالاعتذار، وأنه قد يعود إلى العاصمة دون خوض المباراة النهائية.

بدوره، أكد أن ريال مدريد أبلغه بشكل رسمي أنه لن يُجري المؤتمر الصحفي ولا الحصة التدريبية الرسمية المقررة اليوم قبل نهائي .