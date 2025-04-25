العراقيون يحققون نتائج متقدمة في ماراثون البصرة الدولي وهذه الاصداء

السباق الذي انطلق عند الساعة 5:30 مساءً، شهد حضوراً دولياً واسعاً من قارات وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب مشاركة عراقية لافتة، حيث تم تخصيص جوائز مالية تبدأ من 10 آلاف دولار للفائز بالمركز الأول، و8 آلاف للثاني، و7 آلاف للثالث، وصولاً إلى ألف دولار للمراكز التالية.وبرز العداؤون العراقيون خلال السباق بتحقيق مراكز متقدمة، إذ قال أحد المتسابقين من : “حصلت على المركز الثاني، وشاركت إلى جانب عدائين من مختلف الجنسيات، وكانت المسافة طويلة والتحدي كبير، لكن الحمد لله تمكنت من رفع اسم ".أما المتسابق القادم من ، فقد أوضح أنه جاء خصيصاً للمشاركة رغم أن اختصاصه في سباقات 1500 و3000 متر موانع، مضيفاً: “أحرزت المرتبة السابعة دولياً، وهذا إنجاز مهم في ظل المنافسة الصعبة".ومن جانبها، قالت العداءة الأردنية هبة : “حصلت على المركز 13، وكانت المنافسة قوية جداً بسبب مشاركة عدد كبير من العدائين من كينيا وإثيوبيا والهند واليابان وإيران. واجهنا صعوبة في الطقس لكن الجماهير صنعت أجواءً مشجعة ومميزة".