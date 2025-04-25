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2025 Alsumaria.tv.
بمشاركة 169 متسابقاً من 44 دولة، انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات ماراثون البصرة الدولي، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية على مسافة بلغت 21 كيلومتراً.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523890-638812093906294853.jpg
العراقيون يحققون نتائج متقدمة في ماراثون البصرة الدولي وهذه الاصداء
رياضة
2025-04-25 | 15:37
2025-04-25T15:37:37+00:00
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504 شوهد
بمشاركة 169 متسابقاً من 44 دولة، انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات
ماراثون
البصرة الدولي
، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية على مسافة بلغت 21 كيلومتراً.
السباق الذي انطلق عند الساعة 5:30 مساءً، شهد حضوراً دولياً واسعاً من قارات
آسيا
وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب مشاركة عراقية لافتة، حيث تم تخصيص جوائز مالية تبدأ من 10 آلاف دولار للفائز بالمركز الأول، و8 آلاف للثاني، و7 آلاف للثالث، وصولاً إلى ألف دولار للمراكز التالية.
وبرز العداؤون العراقيون خلال السباق بتحقيق مراكز متقدمة، إذ قال أحد المتسابقين من
محافظة النجف
: “حصلت على المركز الثاني، وشاركت إلى جانب عدائين من مختلف الجنسيات، وكانت المسافة طويلة والتحدي كبير، لكن الحمد لله تمكنت من رفع اسم
العراق
".
أما المتسابق القادم من
محافظة الأنبار
، فقد أوضح أنه جاء خصيصاً للمشاركة رغم أن اختصاصه في سباقات 1500 و3000 متر موانع، مضيفاً: “أحرزت المرتبة السابعة دولياً، وهذا إنجاز مهم في ظل المنافسة الصعبة".
ومن جانبها، قالت العداءة الأردنية هبة
حمود
: “حصلت على المركز 13، وكانت المنافسة قوية جداً بسبب مشاركة عدد كبير من العدائين من كينيا وإثيوبيا والهند واليابان وإيران. واجهنا صعوبة في الطقس لكن الجماهير صنعت أجواءً مشجعة ومميزة".
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