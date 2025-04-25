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رسمياً.. ريال مدريد يحسم موقفه بشأن خوض نهائي كأس الملك ضد برشلونة

رياضة

2025-04-25 | 16:19
رسمياً.. ريال مدريد يحسم موقفه بشأن خوض نهائي كأس الملك ضد برشلونة
5,454 شوهد


كشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن موقفه النهائي من خوض مباراته الهامة ضد برشلونة في منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الأزمة الأخيرة.


وأكد نادي ريال مدريد في بيانه عبر موقع النادي الرسمي، أن كل الأنباء المنتشرة عن انسحابه من المباراة ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا غير صحيحة، وسيخوض اللقاء بشكل طبيعي.

وقال نادي ريال مدريد في بيانه: “ردًا على الشائعات التي ظهرت في الساعات الأخيرة، يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يفكر أبدًا في التنازل عن لعب نهائي الغد”.

وتابع: “يفهم نادي ريال مدريد أن التصريحات المؤسفة وغير المناسبة للحكام المعينين لهذه المباراة، التي أدلوا بها قبل 24 ساعة من النهائي، لا يمكن أن تلوث حدثًا رياضيًا ذو أهمية عالمية سيتابعه مئات الملايين من الأشخاص، وذلك احترامًا أيضًا لجميع المشجعين الذين خططوا للسفر إلى إشبيلية، ولكل من وصل بالفعل إلى العاصمة الأندلسية”.

وأتم ريال مدريد بيانه: “فهم ريال مدريد أنه يجب أن تسود قيم كرة القدم، رغم العداء والتصريحات العدائية التي ظهرت اليوم مرة أخرى ضد نادينا من قبل هؤلاء الحكام المعينين للنهائي”.
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