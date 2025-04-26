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منافسات الجولة 30 من "دوري النجوم" تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

رياضة

2025-04-26 | 03:08
منافسات الجولة 30 من &quot;دوري النجوم&quot; تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات
400 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق اليوم السبت مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2024-2025)، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد والنجف وزاخو، إذ يلاعب فريق القاسم نظيره القوة الجوية في ملعب النجف، فيما يلاقي الزوراء فريق نفط البصرة في ملعب النوارس، ويلتقي زاخو فريق ديالى.

وانفرد فريق الزوراء بصدارة الدوري بعد فوزه الثمين على الشرطة في قمة مباريات الجولة (29)، ورفع رصيده الى (61) نقطة وبفارق نقطتين عن الشرطة الوصيف، فيما يحتل فريق نفط البصرة المركز (18) برصيد (24) نقطة.

ويستضيف ملعب النجف الدولي لقاء فريق القاسم مع القوة الجوية إذ يحل فريق القاسم في المرتبة السادسة برصيد (44)، فيما يحل فريق القوة الجوية في المركز الخامس برصيد (47) نقطة.

آخر اللقاءات سيجمع أصحاب الأرض فريق زاخو مع نظيره ديالى، ويحتل فريق زاخو المركز الثالث برصيد (53) نقطة، فيما يأتي فريق ديالى في المرتبة (17) برصيد 24) نقطة.

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منافسات الجولة 30 من "دوري النجوم"

جدول المباريات

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