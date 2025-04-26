منافسات الجولة 30 من "دوري النجوم" تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

وانفرد فريق بصدارة الدوري بعد فوزه الثمين على الشرطة في قمة مباريات الجولة (29)، ورفع رصيده الى (61) نقطة وبفارق نقطتين عن الشرطة الوصيف، فيما يحتل فريق المركز (18) برصيد (24) نقطة.ويستضيف لقاء مع إذ يحل فريق القاسم في المرتبة السادسة برصيد (44)، فيما يحل فريق القوة الجوية في المركز الخامس برصيد (47) نقطة.آخر اللقاءات سيجمع أصحاب الأرض فريق مع نظيره ، ويحتل فريق زاخو المركز الثالث برصيد (53) نقطة، فيما يأتي فريق ديالى في المرتبة (17) برصيد 24) نقطة.