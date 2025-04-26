قمة نارية لخطف الكأس.. برشلونة ومدريد وجها لوجه في النهائي الإسباني

وشهدت قائمة للكلاسيكو تواجد النجم الفرنسي ، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل.كما تواجد فيرلاند ميندي، علما بأنه لم يشارك في أي مباراة منذ 12 مارس/آذار الماضي، إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.في المقابل، لم تضم قائمة المهاجم بسبب الإصابة، بينما تواجد الحارس مارك تير شتيجن، في القائمة بعد أن تعافى من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى، تعرض لها يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي.ووفقا لصحيفة "ماركا" ، فإن التشكيل المتوقع للكلاسيكو، كالآتي:ريالحراسة المرمى:الدفاع: فاسكيز - أسينسيو - روديجر - مينديالوسط: بيلينجهام - مودريتش - تشواميني - سيبايوسالهجوم: -برشلونةحراسة المرمى: تشيزنيالدفاع: - إينيجو - كوبارسي - كونديالوسط: بيدري - دي يونج - داني أولموالهجوم: رافينيا - لامين يامال - فيران توريس