قبل الكلاسيكو.. لامين جمال يظهر بـ لوك جديد (صور)



ـ رياضة





تداولت منصات التواصل فيديو لنجم برشلونة لامين جمال خلال سفره إلى مدينة التي تحتضن نهائي أمام الغريم .





ويستعد النجم الإسباني لامين جمال مهاجم إلى الظهور بتسريحة شعر جديدة وغير مألوفة خلال مباراة الملك اليوم السبت.



وظهر جمال بقص شعر رأسه وكساه بصبغة باللون الأصفر بالرغم أنه كان يرتدي قبعة رياضية خلال الصعود إلى الحافلة التي تقل بعثة الفريق إلى .



كما ظهر في التدريبات وهو يرتدي قبعة صوفية كما لو كان في فصل ليغطي شعر رأسه إذ بدا وكأنه يريد التكتم على "اللوك" الجديد الذي سيكون عليه في مباراة نهائي .



وتنطلق مباراة برشلونة وريال في نهائي كأس الملك مساء اليوم السبت في ملعب إشبيلية حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى التتويج باللقب 32 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي بينما يسعى إلى الصعود على منصة التتويج للمرة 21 في تاريخه.