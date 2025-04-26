يويفا يحسم الجدل بشأن التغييرات المرتقبة في دوري أبطال أوروبا

منذ تطبيق الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا مع بداية الموسم الحالي 2024-25، التي تقوم على دوري مصغّر يضم مزيدًا من المباريات المتنوعة بين الأندية الأوروبية، لاقى النظام ترحيبًا واسعًا.رئيس ، تشيفرين، وصف التجربة بالناجحة، وأكد أن الصيغة الجديدة عززت من الإثارة وزادت من حماس الجمهور، بل أسهمت في تقديم مباريات قوية ومبكرة على غير المعتاد.بحسب صحيفة " " الفرنسية، فإن اليويفا لا يعتزم العودة إلى الوراء أو إجراء تغييرات جذرية في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أظهرت الاستطلاعات الأخيرة التي شملت الأندية والإعلاميين رضًا عامًا عن الشكل الحالي، ما يجعل أي تعديل شامل أمرًا غير مطروح في الوقت القريب.من بين الإشاعات التي تم تداولها، زعم أن اليويفا يفكر في إلغاء الأشواط الإضافية واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، لكن الصحيفة وبناء على مصدر من داخل الاتحاد نفت صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن اليويفا لا يرى ضرورة لمثل هذا الإجراء، كون الأشواط الإضافية لا تزال تحظى بتقدير الجماهير بوصفها جزءًا من المتعة الكروية.كذلك، نفت الصحيفة الفرنسية ما تردد حول إلغاء القاعدة التي تمنع التقاء أندية من نفس البلد في دور الـ16، مشيرة إلى أن هذه القاعدة ساهمت في خلق مواجهات مثيرة مثل ضد وباريس أمام هذا الموسم.