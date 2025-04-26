لامين جمال يوجه رسالة نارية لريال مدريد قبل نهائي كأس الملك

ويلتقي برشلونة مع نظيره مساء اليوم السبت ضمن منافسات نهائي .وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لامين جمال لاعب مذهل، أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة ستتفاجأون عندما تشاهدونه، فلديه شيء مميز لكم".وقام لامين جمال بنشر صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تضمنت عبارة: "الصمت أبلغ من الكلام، اكتم الصوت، المهمة لم تنته بعد"، كذلك قام بتغير صورة حسابه الشخصي إلى أخرى بها عبارة "بعيدا عن الأنظار، أنا في مهمة".وخاض التجم الشاب 47 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات هذا الموسم حيث سجل 14 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.