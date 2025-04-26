لامين جمال يوجه رسالة نارية لريال مدريد قبل نهائي كأس الملك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل طيار بنظام الأسد في حمص
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523964-638812669185931684.jpg
لامين جمال يوجه رسالة نارية لريال مدريد قبل نهائي كأس الملك
رياضة
2025-04-26 | 08:20
1,010 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
سيخوض لامين جمال، نجم برشلونة ثاني نهائي له بقميص "البارسا" أمام الغريم التقليدي
ريال مدريد
في
كأس ملك إسبانيا
بعد أن سجل هدفا في نهائي
كأس السوبر الإسباني
أمام "الميرنغي".
ويلتقي برشلونة مع نظيره
ريال مدريد
مساء اليوم السبت ضمن منافسات نهائي
كأس ملك إسبانيا
.
وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لامين جمال لاعب مذهل، أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة ستتفاجأون عندما تشاهدونه، فلديه شيء مميز لكم".
وقام لامين جمال بنشر صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تضمنت عبارة: "الصمت أبلغ من الكلام، اكتم الصوت، المهمة لم تنته بعد"، كذلك قام بتغير صورة حسابه الشخصي إلى أخرى بها عبارة "بعيدا عن الأنظار، أنا في مهمة".
وخاض التجم الشاب 47 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات هذا الموسم حيث سجل 14 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
فليك يفاجئ ريال مدريد بشأن أزمة تحكيم نهائي كأس الملك
12:51 | 2025-04-25
قائمة برشلونة المُستدعاة لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك
04:17 | 2025-04-25
رسمياً.. ريال مدريد يحسم موقفه بشأن خوض نهائي كأس الملك ضد برشلونة
16:19 | 2025-04-25
ريال مدريد يشعل أزمة نهائي كأس الملك.. خطوات تصعيدية
13:33 | 2025-04-25
لامين جمال
برشلونة
ريال مدريد
كرة قدم
+A
-A
اخترنا لك
شغب و"ناريات".. جمهور برشلونة يشعل "اشبيلية" قبيل الكلاسيكو (فيديو)
11:31 | 2025-04-26
كأس العرب لكرة اليد.. العراق في المجموعة الأولى بجانب البحرين ومصر
11:13 | 2025-04-26
العراق يتلقى دعوة من "فيفا" للمشاركة في كأس العرب 2025
08:26 | 2025-04-26
يويفا يحسم الجدل بشأن التغييرات المرتقبة في دوري أبطال أوروبا
07:00 | 2025-04-26
الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة كلاسيكو كأس إسبانيا
05:32 | 2025-04-26
شكوك بشأن مشاركة مبابي بنهائي كأس ملك إسبانيا
04:59 | 2025-04-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هبوط حاد.. الدولار يواصل النزيف امام الدينار
اقتصاد
34.74%
15:23 | 2025-04-25
هبوط حاد.. الدولار يواصل النزيف امام الدينار
15:23 | 2025-04-25
الفيفا يعاقب زيدان اقبال وإبراهيم بايش بسبب احداث مباراة الكويت
رياضة
16.22%
04:10 | 2025-04-25
الفيفا يعاقب زيدان اقبال وإبراهيم بايش بسبب احداث مباراة الكويت
04:10 | 2025-04-25
الرافدين في رسالة للعراقيين: ابدأوا بجني الأرباح
محليات
14.01%
03:50 | 2025-04-25
الرافدين في رسالة للعراقيين: ابدأوا بجني الأرباح
03:50 | 2025-04-25
الموجة الحمراء تقبل الى العراق وتبدأ في النجف (فيديو)
محليات
12.55%
03:14 | 2025-04-25
الموجة الحمراء تقبل الى العراق وتبدأ في النجف (فيديو)
03:14 | 2025-04-25
هل تم رفع حصة المسافرين من الدولار.. البنك المركزي يوضح
محليات
12.41%
10:40 | 2025-04-25
هل تم رفع حصة المسافرين من الدولار.. البنك المركزي يوضح
10:40 | 2025-04-25
تحذير من قنبلة موقوتة ستنفجر امام العراقيين
سياسة
10.07%
04:04 | 2025-04-25
تحذير من قنبلة موقوتة ستنفجر امام العراقيين
04:04 | 2025-04-25
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"خور عبدالله عراقي".. مواطنون وبرلمانيون يتظاهرون في قلب بغداد
09:18 | 2025-04-26
بالفيديو.. انهيار سقف جامع في بغداد
07:39 | 2025-04-26
بالفيديو.. فوضى في معمل للسمنت بنينوى
06:40 | 2025-04-26
وسائل إعلامية: انفجار في ايران
05:05 | 2025-04-26
حريق يلتهم منزلًا وسط محافظة البصرة (فيديو)
04:23 | 2025-04-26
تزامنا مع مراسم التشييع في روما.. إقامة صلاة على روح البابا فرنسيس في الموصل (فيديو)
04:17 | 2025-04-26
بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثة طفل فقد في نهر العظيم بصلاح الدين
03:56 | 2025-04-26
العراقيون يحققون نتائج متقدمة في ماراثون البصرة الدولي وهذه الاصداء
15:37 | 2025-04-25
البصرة.. قضاء المدينّة ينتفض بسبب نقص الخدمات وتلوث المياه (فيديو)
10:21 | 2025-04-25
مارثون كبير في البصرة (صور)
10:11 | 2025-04-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.