العراق يتلقى دعوة من "فيفا" للمشاركة في كأس العرب 2025

وقال إنفانتينو في رسالة موجهة لرئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ، إنه "لمن دواعي سروري البالغ أن أوجهَ دعوةً لمنتخبكم الوطنيّ الأول للرجال للمشاركةِ في 2025، التي ستقام في دولةِ قطر نهاية العام"، وفق بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لـ .وأضافت الرسالة، "بعد النجاحِ الباهرِ الذي حققته النسخةُ الأولى من كأس العرب في عام 2021، يسعدنا أن نشهدَ عودةَ هذه البطولة المرموقة التي توحدُ العالمَ العربيَّ بأكمله، حيث من المقررِ أن تقام المرحلةُ النهائية في الفترة من 1 إلى 18 ".وتابعت: "إن الشغفَ والحماسَ الذي أظهره المشجعون في جميع أنحاء المنطقة والعالم العربي وخارجه جعل النسخةَ الأولى مميزةً حقًا، ونتطلعُ بشغفٍ إلى إحياءِ تلك الروح مرةً أخرى، حيث ستسافر فرقٌ من قارتين تربطهما مجموعةٌ مشتركةٌ من القيمِ والثقافة، ولكن أيضًا هناك حب حقيقيٌّ وشغف بكرةِ القدم، في الرحلة إلى قطر".وأشار إنفانتينو، الى انه "ستعرض البطولةُ بلا شكٍ أفضلَ ما في كرةِ القدم العربية داخل الملعب وخارجه - تماماً كما فعلت قبل أربع سنوات - مما يوفرُ فرصةً قيّمةً لكرةِ القدم عالية المستوى في ملاعب حديثة ومرافق كرة قدم من أفضل فئتها، مما يذكرنا جميعًا باللحظاتِ الرائعةِ لكأس العالم قطر 2022، وهي الأفضلُ حتى الآن".وأتم بالقول: "أتطلع، سيدي الرئيس، إلى تلقي تأكيدِ مشاركتكم، والترحيب بكم وبفريقكم في قطر لما يعد بأن يكون احتفالًا استثنائيًا بكرةِ القدم العربية".