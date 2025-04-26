كأس العرب لكرة اليد.. العراق في المجموعة الأولى بجانب البحرين ومصر

وذكر بيان لاتحاد كرة اليد، أن "قرعة لكرة اليد العاشرة والتي جرت اليوم السبت، في مدينة الخبر ، أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في إلى جانب المنتخب والمنتخب المصري".وأضاف الاتحاد، أنه "من المقرر أن تنطلق البطولة في في 5 من شهر أيار المقبل، وتستمر لغاية 11 من الشهر نفسه، بالتزامن مع أسبوع لكرة اليد".