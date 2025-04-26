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الفرنسي بايت يعترف بفعلته مع المحامية فيراري

رياضة

2025-04-26 | 12:32
الفرنسي بايت يعترف بفعلته مع المحامية فيراري
808 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
سربت تقارير صحفية الإفادة التي قدمها الفرنسي ديميتري بايت لاعب فريق فاسكو ديغاما البرازيلي، للشرطة البرازيلية بعد اتهام صديقته له بارتكاب "عنف جسدي ونفسي" ضد صديقته السابقة.

وبحسب التقرير، الذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" اليوم السبت، فقد أدلى ديميتري بايت بإفادته أمام شرطة دعم النساء، إذ أقر بوجود علاقة مع المحامية لاريسا ناتاليا فيراري، مؤكدا أن كل ما حدث بينهما كان برضى الطرفين.
جاء ذلك بعد أن اتهم لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي السابق، بإجبار لاريسا ناتاليا فيراري (28 عاما) التي أقام معها علاقة دامت سبعة أشهر، على لعق الأرض، بالإضافة إلى دفعها والدوس عليها.
ولم يعلق ديميتري بايت، الذي ترك زوجته لوديفين وأطفاله الأربعة في فرنسا بعد زواج دام قرابة 20 عاما، علنا على الاتهامات حتى الآن، لكن موقع "G1" البرازيلي ذكر أنه حصل على وثائق تحتوي على تفاصيل إضافية حول القضية.
ووفقا للتقارير، تدعي المحامية أنها تعاني من اضطراب الشخصية الحدية، وتعتقد أن بايت استغل حالتها النفسية، ونقل موقع "G1" قولها: "كان ديميتري يعلم بشغفي ومشكلاتي النفسية واستغل ذلك ضدي، وقد أقنعني أن أضع رأسي في سلة المهملات، وفي المرحاض، وأقوم بأفعال جنسية غريبة أخرى".
وقيل إن اللاعب الفرنسي بايت أقر ببعض الأفعال، لكنه أكد أنها كانت بموافقة الطرفين وباقتراح من فيراري نفسها.
ويزعم التقرير الجديد أن ديميتري بايت رفض رغبة فيراري في مواصلة العلاقة بينهما في فرنسا على شرط أن يتكفل بمصاريفها، مع اقتراب نهاية إقامته في البرازيل.
وبحسب اللاعب، تغير سلوك المحامية بعد ذلك، وأصبحت تهدده بـ"كشف أسراره" إذا لم يرد على رسالتها في غضون أربع ساعات من يوم عيد ميلادها.
وقالت محامية ديميتري بايت، شيلا لوستوزا، للموقع: "من المؤسف تسريب سجلات سرية، لكن القضية، مع الأدلة تظهر شيئا واضحا: امرأة تمارس حريتها وإرادتها، عكس ما تم تصويره علنا حتى الآن، والدفاع واثق بأن الوثائق ستثبت هذه الحقائق".
وكان ديميتري بايت تم اتهامه سابقا بالعنف الأسري في فرنسا عام 2020، لكن القضية أُغلقت لعدم كفاية الأدلة.
يذكر أن ديميتري بايت كان أحد أبرز لاعبي نادي وست هام يونايتد، لكنه غادر النادي في أجواء متوترة للعودة إلى مارسيليا بعد 18 شهرا فقط في 2017، وبقي في ملعب "فيلودروم" لست سنوات ونصف قبل انتقاله إلى البرازيل عام 2023.


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بايت

المحامية فيراري

عنف

فرنسا

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