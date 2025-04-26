والد يامال يوجه رسالة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

ويلتقي برشلونة ضد ، مساء اليوم السبت، على ملعب لا كارتوخا، في نهائي بطولة .وقبل المباراة بساعات قليلة، التقى صحفي إسباني، بمنير ، ليوجه صاحب الأصول المغربية، رسالة قوية لريال .وقال نصراوي، في رسالته التي نشرها برنامج الشيرنجيتو الشهير "برشلونة سيأتي لسحق مدريد في النهائي".وتابع "الفريق الكتالوني سيحقق الفوز على ، ولا يهمني كم ستكون نتيجة اللقاء".وأضاف والد "ربما هدف أو هدفين، وقد نسجل 3 أهداف، لكن في النهاية سندمرهم ونسحقهم على أرض الملعب".