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الزوراء يعزز صدارته للدوري بفوز على نفط البصرة
رياضة
2025-04-26 | 14:29
المصدر:
السومرية نيوز
1,356 شوهد
تمكن فريق
الزوراء
، مساء السبت، من هزيمة ضيفه
نفط البصرة
ضمن منافسات
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
وفاز النوارس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها
ملعب الزوراء
في
بغداد
.
وبهذا الفوز يرفع
الزوراء
رصيده الى 64 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد
نفط البصرة
عند 24 نقطة.
Alsumaria Tv
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