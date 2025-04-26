الزوراء يعزز صدارته للدوري بفوز على نفط البصرة

تمكن فريق ، مساء السبت، من هزيمة ضيفه ضمن منافسات لكرة القدم.

وفاز النوارس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها في . وبهذا الفوز يرفع رصيده الى 64 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد عند 24 نقطة.