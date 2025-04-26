تشكيلة مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك.. المفاجأة مبابي

ويلتقي برشلونة مع ، اليوم السبت، في ملك إسبانيا 2024-2025، على ملعب "لاكارتوخا" بمدينة .وتنطلق مباراة المرتقبة بين ريال وبرشلونة في تمام الساعة 12 بعد الليل بتوقيت أبوظبي، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.هذا هو ثالث لقاء كلاسيكو يجمع الفريقين هذا الموسم، بعدما انتصر برشلونة على بنتيجة 4-0 في ، و5-2 في نهائي كأس السوبر المحلي، وثامن كلاسيكو بين الغريمين في نهائي كأس الملك، والأول منذ عام 2014.يشهد تشكيل ريال مدريد الأساسي استمرار غياب مهاجمه الفرنسي ، لكنه قد يحصل على عدة دقائق كبديل.وكانت تقارير إسبانية قد أكدت قبل المباراة أن لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، لذا لن يخاطر المدرب بالاعتماد عليه أساسيا.على جانب آخر عاد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بعد غياب استمر لعدة أسابيع بسبب الإصابة.تشكيل ريال مدريدحراسة المرمى: تيبو كورتوا.خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - روديغر - فيرلاند ميندي.خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - جود بيلينغهام.خط الهجوم: رودريغو - .تشكيل برشلونة لمباراة برشلونة في كأس الملكحتى الآن لم يعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.ومن المتوقع أن يغيب المهاجم عن كتيبة بعد تعرضه لإصابة مؤخرا.تشكيل برشلونة (المتوقع)حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنييغو مارتينيز - جيرارد.خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونغ - داني أولمو.خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.