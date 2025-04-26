تشكيلة مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك.. المفاجأة مبابي

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد
، اليوم السبت، في نهائي كأس
ملك إسبانيا 2024-2025، على ملعب "لاكارتوخا" بمدينة إشبيلية
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وتنطلق مباراة الكلاسيكو
المرتقبة بين ريال مدريد
وبرشلونة في تمام الساعة 12 بعد منتصف
الليل بتوقيت أبوظبي، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
هذا هو ثالث لقاء كلاسيكو يجمع الفريقين هذا الموسم، بعدما انتصر برشلونة على الريال
بنتيجة 4-0 في الدوري الإسباني
، و5-2 في نهائي كأس السوبر المحلي، وثامن كلاسيكو بين الغريمين في نهائي كأس الملك، والأول منذ عام 2014.
يشهد تشكيل ريال مدريد الأساسي استمرار غياب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي
، لكنه قد يحصل على عدة دقائق كبديل.
وكانت تقارير إسبانية قد أكدت قبل المباراة أن مبابي
لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، لذا لن يخاطر المدرب كارلو أنشيلوتي
بالاعتماد عليه أساسيا.
على جانب آخر عاد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بعد غياب استمر لعدة أسابيع بسبب الإصابة.
تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو
روديغر - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - جود بيلينغهام.
خط الهجوم: رودريغو - فينيسيوس جونيور
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تشكيل برشلونة لمباراة برشلونة في كأس الملك
حتى الآن لم يعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.
ومن المتوقع أن يغيب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
عن كتيبة البارسا
بعد تعرضه لإصابة مؤخرا.
تشكيل برشلونة (المتوقع)
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنييغو مارتينيز - مارتن
جيرارد.
خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونغ - داني أولمو.
خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.